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高端基亞內線案士檢約談18人 張姓公司負責人在其中

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

士林地檢署偵辦高端、基亞公司涉嫌內線交易案，今早指揮調查人員搜索基亞公司及相關涉嫌人住處等16處，查扣手機、筆電、文件等證物，約談18人，晚間陸續到案應訊。

檢方表示，全案多次向證券櫃檯買賣中心調取高端公司股票交易資料，分析重大消息、異常交易投資人等，函衛福部等機關調查相關審查參與人員及任務編組，清查可疑交易。

期間檢方又接獲告發高端母公司基亞公司涉有內線交易、非常規交易等犯行，深入比對分析後合併偵查作為，今指揮調查局人員兵分多路搜索基亞公司及相關涉案人員住處等16處，將持續分析比對扣獲證物，釐清犯罪事實。

據悉，檢方今約談18人，晚間陸續到案中，其中包含基亞公司張姓負責人。士檢表示，目前偵辦作為仍持續，今晚約談人等身分、詳細案情等，待調查完備後將再行說明。

檢方約談18人，晚間陸續到案。記者李隆揆／攝影
檢方約談18人，晚間陸續到案。記者李隆揆／攝影

高端 內線交易 衛福部

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