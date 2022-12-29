北市議員疑傳樁腳賄選 市黨部主委喊冤：他未拿錢賄選

國民黨北市黨部士林北投區執行長曾繁川在今年選舉期間，疑似為黨籍議員林杏兒向某里長以一萬元現金買票，經士林地檢署訊後以5萬元交保；此外，國民黨中常委蕭景田列為被告，則因案遭到檢方通緝。北市黨部主委黃呂錦茹表示，曾繁川也是輔選老手，懂得分際，不太可能替特定人士進行賄選行為，且她當面問過曾本人，曾繁川強調並未拿錢賄選。

黃呂錦茹表示，區黨部對於選區提名候選人都會給予關心，曾繁川也是輔選老手，懂得分際，不太可能替特定人士進行賄選行為；日前她也當面問過曾本人，曾強調並未拿錢賄選，遭約談後心情雖受影響，但仍正常去區黨部上班，且曾也向黨部請求協助，希望能安排律師還自己清白。

一名不具名的里長透露，他日前有被檢調請去作證，今也為國民黨中常委蕭景田喊冤，蕭為國民黨好，希望黨籍里長能助攻國民黨提名候選人都能當選，國民黨部有劃分責任里，當事里長並非林杏兒的責任里，蕭景田若拿錢給這名里長要求支持林，這不合常理，直呼「不可能」。

里長認為，以里長平日業務來說，做選民服務都會需要議員幫助，要是真的為了錢去推舉特定候選人，將來面對別的議員情何以堪，自己的人格還可能會被看扁。