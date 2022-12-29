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高端、基亞涉內線交易 檢調搜索16處涉嫌人陸續到案

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高端、基亞涉內線交易案 檢調搜索16處涉嫌人陸續到案

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

高端及基亞公司涉嫌內線交易案，士林地檢署今指揮調查人員搜索犯嫌住所等16處，查扣手機、筆電等證物，涉嫌人陸續到案應訊中。

檢方表示，此案已多次向證券櫃臺買賣中心調閱高端公司股票交易相關資料，取得櫃買中心提供的交易分析報告後，持續分析歷次重大消息、異常交易投資人等，函請衛福部等機關調查相關審查參與人員及任務編組，清查可疑交易。

偵辦期間，檢方又接獲告發高端母公司基亞公司涉有內線交易、非常規交易等犯行，兩案深入比對分析，研擬合併偵查作為，今執行搜索約談。

士檢表示，目前正積極分析比對今天扣獲的手機、筆電、文件等證物，持續釐清犯罪事實當中，以維護市場交易公平公正，保障投資人權益。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

高端 內線交易 衛福部

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