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沒收汪傳浦犯罪所得巨額孳息要怎麼算？檢辯雙方法庭激烈攻防

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

拉法葉購艦弊案喧騰一時，前特偵組聲請沒收已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得，最高法院共已裁准沒收本金4億8719萬美元確定，孳息部分發回更審；台灣高等法院更二審今開庭訊問，檢辯雙方針對利息計算方式激烈爭辯。

汪傳浦妻子葉秀貞委任律師指出，憲法法庭判決沒收新制合憲，並認為沒收不是一種刑事處罰，對此不能接受，但「不得不遵循、不得不服從」，如此而已。

律師不贊成檢方提出的計算方案，指出檢方歷次書狀各種版本估算的數字都不一樣，可見能透過不同計算方法來更動結果，且帳戶被凍結後，不可能再動裡頭的錢，無法理解為何還須估算，或找出其他計算方法。

律師指出，檢方始終未對委請專業人士鑑價一事表示意見，因此認為目前最客觀的方法，應依瑞士司法部計算結果為準，並表示檢方在瑞士也同意那些數額，為何在國內就不同意？

律師更直言，因為瑞士司法部用客觀資料計算出的數額比較低，檢方不願意接受，才須提出其他計算方案，「這才是檢方真正反對的理由」。

檢察官反擊指出，無法接受律師的說法，「檢察官沒講的話，不要塞進檢方的嘴中」，要求律師提出瑞士司法部使用的銀行文件，並說明如何計算出來利率，且這些算式又如何含括案件全貌；法官庭末諭知候核辦。

汪傳浦被控和海軍前上校郭力恆在我國向法國湯姆笙公司採購拉法葉艦案中收取回扣，郭被依貪汙治罪條例判刑15年，併科罰金2億元定讞，目前已假釋出獄；汪傳浦因在尹清楓命案發生不久即出境遭通緝，2015年在倫敦因病死亡，刑事獲判公訴不受理。

2016年沒收新制上路，檢方對汪傳浦妻子葉秀貞與4名子女、設立的公司聲請單獨宣告沒收，本金部分扣除郭力恆已被執行的犯罪所得2875萬美元後，共計聲請沒收4億8719萬美元，還有巨額孳息。

最高法院2019年裁定沒收本金3億1253萬美元確定，另本金1億7565萬美元及孳息發回更裁；更一審以倫敦銀行同業拆放利率作為估算孳息基礎，裁准沒收本金加孳息共5億2074萬美元，但最高法院確定准了本金1億7465萬美元，孳息仍撤銷發回更裁。

已故軍火商汪傳浦。圖／聯合報系資料照片
已故軍火商汪傳浦。圖／聯合報系資料照片

拉法葉 利息 律師 檢察官

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