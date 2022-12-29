處理農地自耕權被判洩密罪 議員李成濟歎：公親變事主

彰化縣議員李成濟在擔任花壇鄉長任內，交待鄉公所承辦三七五減租的莊姓公務員，把程姓地主的身分證影本、綜所稅資料影本等個資交給林姓佃農，被彰化地方法院依洩密罪判處3個月有期徒刑，得易科罰金。可上訴。

「真是公親變事主，一定會上訴。」李成濟今天表示，這件事發生在民104年（2015）8月，程姓地主聲稱經濟困頓，要收回三七五減租的農地，經查程姓地主的配偶擔任科技公司高級主管，經濟根本不成問題，他在行政機關的行政裁量權內把雙方個資給對方看，並未公開給當事人以外的不相干者，卻被當成洩密，將使公務員沒擔當不敢做事，什麼事都叫民眾提告解決，會加重司法機關的負擔。

判決書指出，程姓地主聲請收回三七五減租農地，林姓佃農到花壇鄉長辦公室向李成濟關說請託，李成濟答應幫忙處理，即叫承辦的莊姓公務員把程姓地主的身分證影本、戶籍資料影本、綜合所得稅資料影本、勞健保資料影本、醫療費用及子女就學資料影本交給林姓佃農，林姓佃農根據相關資料聲請撤銷程姓地主要求返還三七五減租農地。

法官審酌李成濟基於洩漏交付國防以外秘密的犯意，把莊姓承辦人員叫到鄉長辦公室施壓，並在簽呈內批示「依三七五減租條例第19條第1項收回自耕文函，應將各文件及明細（含雙方各繼承人之收入明細）交於各相關權利人」，莊姓承辦人員只得依鄉長在簽呈所為的批示去做，李成濟的行為足生損害程姓地主的隱私權，及申請返還三七五減租農地自耕的相關權利，依涉犯洩密罪判處有期徒刑3個月。