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台西鄉代主席選舉傳買票 雲檢聲押當選人未果提抗告

中央社／ 雲林縣29日電

雲林台西鄉代會主席選舉傳賄選，雲檢指揮調查局幹員，27日持搜索票到林姓當選人及多名鄉代住處搜索，通知林男等人到案，訊後向法院聲請羈押林男未果，檢方已提抗告。

雲林地檢署今天發布新聞稿表示，日前接獲檢舉，台西鄉代表會主席林姓參選人涉嫌向幾名有投票權的鄉民代表買票，經專案小組多日蒐證，檢察官蔡少勳27日指揮發動搜索及約談。

雲檢主任檢察官吳文城告訴中央社記者，經調查，林男參選台西鄉代會主席，涉嫌以每票新台幣10萬元的對價，向代表會內5名有投票權的鄉代行求賄賂，尋求投票支持。

吳文城說，檢方指揮調查員27日持搜索票到林姓當選人及多名鄉代住處搜索，共約談林男、5名代表及證人共13人到案說明，訊後向檢察官聲請羈押林男，其餘鄉代、證人則請回。

吳文城表示，檢方以林男涉賄選罪嫌重大，向法院聲請羈押，法院開庭後裁定請回；對此，檢方已提抗告。

投票 檢察官 雲林

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