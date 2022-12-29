桃園街友打死街友 地院依傷害致死罪判關9年

桃園今年5月傳街友紛爭鬧出人命，桃園地院今審理此案。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

桃園今年5月傳街友紛爭鬧出人命，盛姓、廖姓2名男子酒後因細故與陳姓男子口角，竟分持鐵橇、鋁棒將陳男打趴在地，事後氣未消，隔數小時後又再打一次，導致對方身體多處骨折及內出血嚴重，最後傷重不治。桃園地院審理此案，今依傷害致死罪分判盛、廖2人9年徒和8年6月徒刑。可上訴。

檢警調查，盛、廖、陳3人都是常駐桃園市圖書館桃園分館的街友，今年5月8日晚間9時許，盛、廖酒後與陳發生口角糾紛，便分持鐵橋、鋁棒痛毆對方身體及四肢，隔日凌晨0時又再犯，且盛男此次還拿酒瓶砸對方頭部，導致陳男有顱內腦挫傷情形。

審理時，盛、廖2人坦承動手，但辯稱只是想給對方教訓，否認有殺人犯意。

法院調查，盛男等人素無恩怨，攻擊受傷部位躲在四肢及軀幹，難認有殺人故意。此外，盛男等人犯後還有去觀察陳男情況，不能排除其辯稱只是想給對方教訓可能，因此最後依傷害致死罪論處。

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