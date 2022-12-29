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中科三期沒評估致癌風險就通過環評 居民聲請停止執行法院准了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中科三期七星基地。圖／聯合報系資料照片
中科三期七星基地。圖／聯合報系資料照片

環保署4年前通過中部科學工業園區第三期發展區（后里基地—七星農場）第二階段環境評估審查，許金水等5名在地居民不服提行政訴訟，一審判居民勝訴，環保署不服提上訴，案件在二審審理期間，居民聲請停止執行，最高行政法院今裁准在一審判決被廢棄前停止執行。

中科三期環評爭議持續多年，環保署2006年首度公告有條件通過環評，居民提行政訴訟勝訴，確定撤銷環評審查處分；科技部中部科學園區管理局補充資料後，環保署2010年9月2日再次有條件通過環評審查，而無須第二階段環評，當地居民再提訴訟，最終居民、環保署等達成和解，承諾環保署應依法院判決意旨辦理環評程序。

中科管理局事後編製第二階段環評書初稿，由科技部於轉送審查，環保署2018年11月6日審查結論為「通過」，但5位居民不服提起行政訴訟，請求撤銷原處分及訴願決定；台北高等行政法院一審認為環保署處分有瑕疵，判決撤銷環評處分，居民勝訴。

環保署與中科不服提上訴，現由最高行分案審理中，而居民今年11月7日聲請停止執行，最高行認為一審判決已判決撤銷環保署處分，因而認定處分有疑義，故准許停止執行，裁定在一審判決被廢棄前停止執行，至於環保署對案件實體事項提出的爭執，仍有待本案訴訟再做判斷。

環保署 環評 中科 后里

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