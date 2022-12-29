士檢通緝國民黨中常委蕭景田 地方盛傳「昨天已離境」：聯絡不上

國民黨中常委、彰化縣黨部主任委員蕭景田的手機不通，最近幾天沒人見到他，行蹤成謎。圖／轉載自蕭景田粉專

國民黨台北市議員林杏兒的曾姓樁腳涉嫌現金買票，士檢因多次傳喚國民黨中常委蕭景田卻未到案，今天發布通緝。蕭景田還擔任彰化縣黨部主委，地方盛傳他昨天已出國，國民黨縣黨部人員表示，最近幾天沒見到他在地方活動，也聯絡不上。

蕭景田68歲，活躍彰化政壇，曾為多名同黨民代選舉操盤，包括調度資金與指揮組織動員，地方政壇昨晚盛傳指稱蕭可能被通緝，先一步辦理出國手續，昨下午搭機離台，至於為何被通緝及目的地，地方都一頭霧水，今天看到檢方發布通緝才恍然大悟。

國民黨彰化縣黨部人員表示，這次彰化縣五合一選舉成果還不錯，縣黨部上周舉辦餐敘，主委蕭景田列席，以茶代酒慰勞黨工「大家辛苦了」，但從那天之後沒再見到主委參加地方活動，也不知道他的行蹤，目前中央黨部沒任何指示，所以蕭仍是彰化縣黨部主委。

林杏兒遭控賄選，士檢指揮調查局陸續約林杏兒的曾姓樁腳及20多名里長，曾姓樁腳以5萬元交保，里長作證後請回。士檢傳喚蕭景田，但蕭未到案說明，士檢已發布通緝。

彰化地檢署近日發布的當選無效及賄選相關涉案名單都沒蕭景田，地方對於他涉入台北市議員賄選案頗感意外，不過消息很快傳開，指稱蕭這次提供資金給候選人，因此「卡」到賄選案，地方盛傳他出國是否與賄選案有關或單純邊境管制解封後出國散心，目前不得而知。