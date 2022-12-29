男繳不起酒駕罰鍰18萬…老母親遭連累快無家可歸 外甥女急相助

嘉義縣民雄鄉年約59歲連姓男子因酒駕被吊銷駕照沒有學到教訓，又在台中市酒後騎機車遇警攔檢遭逮，連男拒酒測，被重罰18萬元又不繳被移送行政執行署嘉義分署強制執行，查封其名下產業，外甥女賴小姐擔心年邁外婆沒有房屋住，趕快替他繳請罰鍰。

嘉義分署表示，連男在2020年4月30日晚酒後騎乘機車，行經台中市太平區新平路3段處，設有告示執行酒精濃度測試的檢測處所被攔檢，警方發現連男之前已因酒駕被吊銷駕照，當場又拒絕接受酒測，重罰18萬元罰鍰，連男遲未繳罰鍰被移送行政執行署嘉義分署強制執行。

嘉義分署執行人員受理後，查出連男名下民雄鄉土地7筆及其住家2層樓房屋1棟，到住家現場執行時，發現連男長年酗酒，年邁母親對其酒駕情形也十分困擾。

連男外甥女賴小姐表示，舅舅連男長年喝酒且不學好，進出監獄如家常便飯，民雄老家目前只有80歲的外婆在居住，舅舅沒有責任心，擔心房子拍賣後外婆沒有地方住，於是她主動前來分署繳清18萬元罰鍰，執行人員隨即塗銷所有土地及建物查封登記。

嘉義分署表示，酒駕誤事除了自身健康受損、荷包失血外，更是連累親人受累。

嘉義分署針對酒駕違規案件，先後以扣押存款、薪水、扣押保險契約債權、查扣車輛、查封土地房屋各種執行手段，讓酒駕者為他的害人害己行為付出代價，展現貫徹公權力的決心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康