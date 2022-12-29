戶政資料外洩案 內政部重申：政府骨幹網路未遭駭
台灣戶籍資料遭上網販售迄今70天。內政部今天重申，有關「內政部已承認外洩資料就是2300萬筆戶政資料，內政部不願公布調查結果」相關事項並非事實；是否經由其他管道洩漏，正由檢調偵辦中，
內政部表示，戶政資料並無手機號碼，另經會同數位發展部比對相關資料內容，內容格式明顯有甚大差異，檢查近年資安監控資料未有異常紀錄，戶役政系統及政府骨幹網路並無遭駭客入侵洩漏。至於是否經由其他管道洩漏，正由檢調偵辦中，基於偵查不公開原則，暫不對外發布相關訊息。
內政部指出，依個人資料保護法第12條規定「公務機關或非公務機關違法本法規定，致個人資料被竊取、洩漏、竄改或其他侵害者，應查明後以適當方式通知當事人。」本案將待檢調查明後，由外洩的公務機關或非公務機關的主管機關通知當事人。
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