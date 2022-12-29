外役監修法立委提22個版本 法務部：需更多時間整合意見

今年8月22日發生台南明德外役監受刑人林信吾殺害員警案件，外役監條例與遴選辦法啟動修法；法務部今天指出，自8月26日啟動修法後，因立委仍有歧見，後續仍將全力配合立法院修法進度。

法務部指出，為回應社會對外役監受刑人造成重大治安事件的疑慮，已強化落實外役監受刑人遴選及中間處遇成效，並由法務部長蔡清祥主持修法會議，共召開11場次修法會議，9月15日時擬具部分修法條文送行政院審查，22日通過函請立法院審議。

法務部說，今年10月6日立法院司法及法制委員會首次召開審查會，本月14日又召開公聽會，但對於具體修正條文內容，因各黨團及立委提出22個版本修正案，法案仍需更多時間整合各方意見，將另訂期審議。

法務部說，社會大眾對此次修法期待殷切，後續將全力配合立法院修法進度，盡最大努力與朝野黨團立委溝通，期待早日完成修法。