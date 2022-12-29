快訊

影／濃煙竄天！南韓高速公路隧道大火狂燒 已知5死40傷

高雄大寮爆行刑式槍擊案！2男倒臥血泊中 1人頭部中彈不治

台中母子遭公車輾斃 家屬心碎5點聲明：警方處置完全違反常理

任鄉長時涉洩露地主個資 彰縣綠營議員判刑3個月

中央社／ 彰化29日電

民進黨彰化縣議員李成濟在擔任花壇鄉長時，涉嫌將2名地主個人資料洩露給5名土地承租人，地主不滿提告洩密罪，彰化地院今天判李成濟徒刑3個月；李成濟表示，考慮提上訴。

李成濟今天接受媒體聯訪時說，他是遭政敵檢舉，無法接受判決結果，會考慮提出上訴。

根據彰化地方法院公布的判決書，程男和弟弟將花壇鄉溪南段2個地號的土地租給林男等5人，雙方訂有耕地三七五租約，程男2015年有意收回土地自耕，向花壇鄉公所提出申請獲核准。

林男等人向鄉公所申請要求提供承租人申請續約及出租人申請收回自耕相關文件影本，當時擔任鄉長的李成濟批示下屬，將資料提供給承租人，程男不滿向法院提告，指李成濟等人涉犯洩密罪。

李成濟向法官說明，依行政程序法規定，當事人或利害關係人得向行政機關申請閱覽、抄寫、複印或卷宗，他身為花壇鄉長，基於職權才會因鄉民提出請求，允許給資料執行法定業務，若這樣就觸犯洩密罪，以後行政主官很難執行政務。

不過承審法官認為，行政機關對民眾的申請資料閱覽並非漫無限制，若無限制，不免有侵害他人權利、妨害社會治安、公共安全之虞，因此涉及個人隱私、職業秘密、營業秘密，依法規有保密必要，認為李成濟涉犯洩密罪，判處有期徒刑3個月。全案仍可上訴。

鄉長 承租人 個資

延伸閱讀

彰化警違法幫當鋪友查個資 二審認「判斷不足」判緩刑

沈富雄籲賴清德辭副總統改當閣揆 提8點建議救綠營：保證有效

中山文藝獎評審原稿驚現拍賣會 個資問題引網友爭議

曾俊傑帶槍投靠綠營！學者指陳其邁「欺敵成功」 但埋下一大隱憂

相關新聞

收錢提前洩漏臨檢消息包庇賭場 北桃4警察二審最重仍判14年

時任台北市北投分局偵查隊偵查佐余松霖、長安派出所副所長莊慶福、勤務中心巡佐陳進發、桃園市警察局桃園分局小隊長江福吉收受賄...

時速飆破150公里！台中飆仔把馬路當賽道 大批警力遏止下場慘

台中郭姓男子加入飆車團體，凌晨3點多在梧棲區中二路和另名BMW駕駛併排競速，時速一度飆破150公里，周圍更是聚集圍觀人潮...

外役監修法立委提22個版本 法務部：需更多時間整合意見

今年8月22日發生台南明德外役監受刑人林信吾殺害員警案件，外役監條例與遴選辦法啟動修法；法務部今天指出，自8月26日啟動...

三重里長涉以月餅賄選 新北檢提當選無效之訴

新北市三重區立德里長當選人陳金城，因涉嫌以月餅禮盒賄選，被新北地檢署提起當選無效之訴訟。

國民黨中常委蕭景田涉嫌買票 遲未到案遭通緝

國民黨籍士林北投區黨部執行長曾繁川、中常委蕭景田涉嫌拿1萬元現金買票，因蕭景田遲未到案，士林地檢署29日發布通緝。據悉，曾繁川、蕭景田被控選舉期間拿1萬元現金買票，里長看到錢不敢動用，其中，曾繁川日前遭檢調約談後以5萬元交保候傳，蕭景田則尚未到案。士林地檢署近日約談士林北投區20名里長及國民黨台北市黨部幹部到案作證，新科議員林杏兒昨也以證人身分到案說明，否認賄選。

小弟A錢遭耳邊開槍、公開懸賞 竹聯幫天蠍堂主7人遭訴

檢警日前破獲以竹聯幫天蠍堂主陳生琥為首，專門以假鈔換真鈔的詐騙集團，進而查出陳男等人僅因懷疑旗下李姓小弟A錢，便在李男耳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。