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三重里長涉以月餅賄選 新北檢提當選無效之訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市三重區立德里長當選人陳金城，因涉嫌以月餅禮盒賄選，被新北地檢署提起當選無效之訴訟。

檢方調查，63歲陳金城以在今年8月以名下公司的名義，向知名糕點舖台北犁記訂購市價510元的月餅禮盒36盒，另又另外購買一盒500元的郭元益蛋黃酥禮盒，交給具投票資格的鄉長等樁腳，暗示請求支持。

檢調上月15日帶回陳金城調查，複訊後諭知10萬元交保。

大選時陳金城以992票贏過對手738票，成功當選里長，但檢方本月20日先向新北地方法院提出當選無效之訴，並於今天偵結，依選罷法起訴陳金城。

地方人士表示，新北市改制後，陳金城與甫卸任的周姓前里長瑜亮情節日增，從第一屆里長選舉開始，兩人明爭暗鬥不斷，兩人纏鬥三屆里長選戰，陳雖選上首屆立德里長，卻在2、3兩屆里長選舉，敗給周姓前里長。

但周姓前里長在2021年被廉政署查獲，自2017年起虛報新北市「環保義工」每月餐點費、每年誤餐費，至去年被廉政署查獲為止，共虛報申請57筆餐點與誤餐費、貪走新台幣42萬餘元，被依貪汙治罪條例起訴，目前進入審理程序。

新北市三重區立德里長當選人陳金城，因涉嫌以月餅禮盒賄選，被檢方提起當選無效之訴訟。月餅示意圖。圖／本報資料照片
新北市三重區立德里長當選人陳金城，因涉嫌以月餅禮盒賄選，被檢方提起當選無效之訴訟。月餅示意圖。圖／本報資料照片

當選無效 月餅 賄選

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