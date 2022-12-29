收錢提前洩漏臨檢消息包庇賭場 北桃4警察二審最重仍判14年

時任台北市北投分局偵查隊偵查佐余松霖、長安派出所副所長莊慶福、勤務中心巡佐陳進發、桃園市警察局桃園分局小隊長江福吉收受賄賂，提前洩漏臨檢訊息，包庇賭場業者免被查緝，台灣高等法院二審今依貪汙治罪條例違背職務收賄罪判江14年、余7年2月、莊11年6月、陳2年徒刑，可上訴。

本案起因於陳進發多次暗中以「吹鼓吹」為暗號，透過白手套將警方查緝訊息洩漏給賭場業者，檢方2017年起訴陳進發等4名警察；陳進發2015年至2016年間共收受13次賄賂、共2萬7000元，洩漏警方擴大臨檢、路檢、掃蕩賭博查緝行動等消息給賭場業者。

江福吉擔任桃園市警察局桃園分局小隊長期間，2015年至2016年間收受16萬元賄款，作為事先告知警方有無查緝行動消息的對價；莊慶福則收受19次賄賂、共計5萬6000元，多次洩漏警方行動的秘密消息。

另外，白手套私下探詢余松霖「有朋友在北投區大度路上大理石倉庫弄賭場，拜託我來跟你講一聲，不知道可以不可以」，並以一天5000元、一周最多2萬元作為對價，余同意後，2013年11月至2015年6月底事先洩露警方有無查緝賭場的消息，共收受3萬元賄款。

一審依貪汙治罪條例違背職務收賄罪判江福吉14年、莊慶福11年6月、陳進發2年8月徒刑、余松霖8年，並各宣告褫奪公權2年至7年不等。

案件上訴，高院二審認為陳進發適用證人保護法減刑規定，改判陳2年徒刑，褫奪公權2年；余松霖也被改判7年2月徒刑，褫奪公權5年。另外，關於莊慶福、江福吉部分，則維持一審判決，仍判江福吉14年徒刑，褫奪公權7年、莊慶福11年6月徒刑，褫奪公權6年。