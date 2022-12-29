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北市公布酒毒駕累犯20人 累計已破150人

中央社／ 台北29日電

台北市交通事件裁決所今天第17次公告酒（毒）駕累犯共20人，累計下來已達152人；不只酒駕毒駕講不聽，也有民眾是「拒測累犯」。

裁決所表示，111年第17次公告酒（毒）駕累犯名單計有20名，累計152名；本次分別計有酒駕累犯2次15名，毒駕累犯2次1名，拒測累犯1名，累犯3次3名。

裁決所表示，累犯2次15人名單有簡勝栢、寸守茂、陳新發、李秉政、何清賢、錡建誌、陳紹維、羅元良、黃奇敏、何南山、黃建忠、宋家福、翁澤民、徐國勝、蔡明智。

而毒駕累犯2次1人為周家弘；拒測累犯2次1人李玉琪。

在酒駕累犯3次方面有3人，分別為王明淦、陳維焄、何慶元。

裁決所表示，如酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辦理；罰鍰逾期未繳納者，裁決所依法移送法務部執行分署辦理強制執行。

裁決所說，酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區，年底尾牙聚餐多，民眾勿心存僥倖酒駕車上路，請找代駕或搭大眾運輸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 毒駕 法務部

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