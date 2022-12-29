快訊

身上帶病毒？六都首長未受邀列席院會 張善政籲政院：尊重制度

白家綺現身了！數度哽咽、泛淚 一句話回應「仍信宋逸民？」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時速飆破150公里！台中飆仔把馬路當賽道 大批警力遏止下場慘

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中郭姓男子加入飆車團體，凌晨3點多在梧棲區中二路和另名BMW駕駛併排競速，時速一度飆破150公里，周圍更是聚集圍觀人潮，警方調閱監視器逮到郭，法院審酌，飆車競速嚴重危害公眾安全，取締不易得動用大批警力遏止，批郭耗費社會資源，依妨害公眾往來罪判他3月，可上訴。

檢方起訴指出，郭男（25歲）為享受車輛性能、高速行駛中速度感，今年7月10日凌晨3點多在梧棲區中二路，和另名身分不詳開黑色BMW駕駛，2車分別佔據中二路內一車道、內二車道。

檢警查出，郭男和BMW駕駛在車道一同併排，隨即由北往南高速出發，各以時速70至150公里方式競速，藉此影響公眾人車通行致生往來危險，經台中港警總隊調閱監視器發現送辦。

檢方訊時，郭男均坦承不諱，監視器也拍下他競速過程、車牌等，檢方認為，郭男在中二路和其他車輛共同集結，任意佔據公眾通行道路，在供通行道路上，併排競速行駛，旁邊還有其他圍觀人車，已足生往來之危險。

檢方偵結依刑法第185條第1項以他法致生往來危險罪嫌將郭向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，郭男明知飆車競速行為嚴重危害人車往來安全、社會安寧秩序，竟無視於此加入競速飆車，法院也說，飆車行為取締困難，警察機關常需動用大批警力以求有效遏止，耗費巨大社會成本，認為郭犯罪所生危害非輕。

法院認為，郭男2018年才因妨害自由被判拘役20日，但考量他犯後坦承等一切情狀，依妨害公眾往來安全罪判他3月徒刑，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

車道 BMW 警察

延伸閱讀

無貸款買了BMW開上班 他遭主管猛酸：這麼有錢還來輪班

影／經過45年的光輝歲月！BMW歡慶第200萬輛7 Series正式下線

全新世代BMW 7系列豪華長軸旗艦 璀璨尊榮登場

李鍾碩、宋承憲、「國民媽媽」金海淑驚喜現身！純電豪華房車i7、大改款7 Series開價443萬元起韓國正式上市

相關新聞

收錢提前洩漏臨檢消息包庇賭場 北桃4警察二審最重仍判14年

時任台北市北投分局偵查隊偵查佐余松霖、長安派出所副所長莊慶福、勤務中心巡佐陳進發、桃園市警察局桃園分局小隊長江福吉收受賄...

時速飆破150公里！台中飆仔把馬路當賽道 大批警力遏止下場慘

台中郭姓男子加入飆車團體，凌晨3點多在梧棲區中二路和另名BMW駕駛併排競速，時速一度飆破150公里，周圍更是聚集圍觀人潮...

中油最貪公務員拚交保屢次碰壁 關了快一年還出不來

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪，也牽涉出中油其他弊案，其中，設攤的中油黎姓課長及劉姓廠商移審後遭羈押，兩人交互詰...

三重里長涉以月餅賄選 新北檢提當選無效之訴

新北市三重區立德里長當選人陳金城，因涉嫌以月餅禮盒賄選，被新北地檢署提起當選無效之訴訟。

國民黨中常委蕭景田涉嫌買票 遲未到案遭通緝

國民黨籍士林北投區黨部執行長曾繁川、中常委蕭景田涉嫌拿1萬元現金買票，因蕭景田遲未到案，士林地檢署29日發布通緝。據悉，曾繁川、蕭景田被控選舉期間拿1萬元現金買票，里長看到錢不敢動用，其中，曾繁川日前遭檢調約談後以5萬元交保候傳，蕭景田則尚未到案。士林地檢署近日約談士林北投區20名里長及國民黨台北市黨部幹部到案作證，新科議員林杏兒昨也以證人身分到案說明，否認賄選。

小弟A錢遭耳邊開槍、公開懸賞 竹聯幫天蠍堂主7人遭訴

檢警日前破獲以竹聯幫天蠍堂主陳生琥為首，專門以假鈔換真鈔的詐騙集團，進而查出陳男等人僅因懷疑旗下李姓小弟A錢，便在李男耳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。