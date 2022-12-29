時速飆破150公里！台中飆仔把馬路當賽道 大批警力遏止下場慘

台中郭姓男子加入飆車團體，凌晨3點多在梧棲區中二路和另名BMW駕駛併排競速，時速一度飆破150公里，周圍更是聚集圍觀人潮，警方調閱監視器逮到郭，法院審酌，飆車競速嚴重危害公眾安全，取締不易得動用大批警力遏止，批郭耗費社會資源，依妨害公眾往來罪判他3月，可上訴。

檢方起訴指出，郭男（25歲）為享受車輛性能、高速行駛中速度感，今年7月10日凌晨3點多在梧棲區中二路，和另名身分不詳開黑色BMW駕駛，2車分別佔據中二路內一車道、內二車道。

檢警查出，郭男和BMW駕駛在車道一同併排，隨即由北往南高速出發，各以時速70至150公里方式競速，藉此影響公眾人車通行致生往來危險，經台中港警總隊調閱監視器發現送辦。

檢方訊時，郭男均坦承不諱，監視器也拍下他競速過程、車牌等，檢方認為，郭男在中二路和其他車輛共同集結，任意佔據公眾通行道路，在供通行道路上，併排競速行駛，旁邊還有其他圍觀人車，已足生往來之危險。

檢方偵結依刑法第185條第1項以他法致生往來危險罪嫌將郭向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，郭男明知飆車競速行為嚴重危害人車往來安全、社會安寧秩序，竟無視於此加入競速飆車，法院也說，飆車行為取締困難，警察機關常需動用大批警力以求有效遏止，耗費巨大社會成本，認為郭犯罪所生危害非輕。

法院認為，郭男2018年才因妨害自由被判拘役20日，但考量他犯後坦承等一切情狀，依妨害公眾往來安全罪判他3月徒刑，得易科罰金。