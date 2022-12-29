中油最貪公務員拚交保屢次碰壁 關了快一年還出不來

中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，法院裁定延押2個月。圖／翻攝畫面

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪，也牽涉出中油其他弊案，其中，涉貪的中油黎姓課長及劉姓廠商移審後遭羈押，兩人交互詰問完畢，認無串證逃亡之虞，近日法院裁准兩人具保停押；反觀徐漢，犯罪情節重大，年初遭搜索已羈押禁見近一年，不僅今年無法回家過年，還可能續押到明年8月。

依刑事妥速審判法第5條第一項載明，審判中之延長羈押，如所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑十年者，第一審、第二審以六次為限，第三審以一次為限。

目前徐漢一審已延押3次，加上原本續押的3個月，已一審羈押期間達15個月之久，意指地院可將徐羈押到明年8月24日。

徐漢涉嫌在八大標案中向業者收賄，犯貪汙治罪條例對於職務上行為期約、收受賄賂罪、購辦公用器材、物品浮報價額及舞弊罪、對於違背職務行為收受賄賂罪及洗錢防制法等罪，所犯都為重罪，有逃亡高度可能。

法官認為，所涉案情節重大，恐面臨的刑期非短，而有相當理由認為被告有逃亡之虞。