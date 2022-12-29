酒駕就該負起責任 新竹地檢署今年已發監428名酒駕犯

新竹地檢署為落實政府嚴懲酒駕的施政決心，避免酒駕害命的憾事一再重演，從今年1月起，從嚴審核酒駕個案是否可以易科罰金，總計光今年至今就已發監酒駕受刑人共 428 人，竹檢重申「對於心存僥倖一再觸法之徒，絕不寬貸」。

新竹地檢署指出，依據法務部、最高檢察署、台灣高等檢察署指示，對判處有期徒刑 6 月以下確定的酒駕執行案件，從嚴審核個案得否易科罰金，總計已發監酒駕受刑人共 428 人。

檢方表示，國人對於酒駕影響無辜用路人身家安全，早已深惡痛覺，刑法第185條之3於今年1月30日修正通過施行，加重酒駕行為刑度，因此地檢署身為國家刑罰的執法機關，對於攸關民眾生命、身體、財產安全的犯罪行為，未來將持續從嚴審核准否易科罰金，為民眾的安全把關。