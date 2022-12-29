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偵辦幽靈人口有斬獲 金門地檢將2里長提當選無效之訴

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣選舉「賄聲賄影」，檢警調的偵辦進度備受關注，金門地檢署今天表示，在偵辦金門縣金沙鎮的里長選舉中，發現張姓、吳姓兩位里長當選人都涉嫌幽靈人口案件，涉犯刑法第146條第2項虛偽遷徙戶籍妨害投票罪嫌，將2里長依法提起當選無效之訴。

金門地檢署表示，近日偵辦金沙鎮張姓里長當選人涉嫌幽靈人口等案件，經縝密蒐證後，今天偵查終結，張姓當選人與子女自今年1月起至4月底，共同將實際上都未居住在選區的12名親友戶籍虛偽遷入其參選選區內，藉以取得這次地方公職人員選舉投票權，之後再由這些親友於11月26日投票日當天前往投票，因而妨害投票結果的正確性。

金門地檢署檢察官因此認定張姓候選人與其子女等人共同涉犯刑法第146條第2項虛偽遷徙戶籍妨害投票罪嫌，依法提起公訴。

據了解，張姓里長雖然勝選，但僅贏對手一票，對手陳姓候選人今天也向金門地方法院提出驗票；包括張姓里長與多位遭鎖定的親友，在應訊時都否認與選舉有關，但還是有人不慎說漏嘴，說是接到張家人請託，才將戶籍從金城或金寧遷徙而來，就是為了投他一票。

除了張姓里長外，地檢署也對另一位吳姓里長依法向福建金門地方法院提起當選無效之訴，但此案因涉案人數眾多，目前尚未全案偵結。

金門地檢署主任檢察官劉建志表示，不同於過往幽靈人口案件，多僅針對選民偵辦，而且檢方罕有提起當選無效之訴的情形，金檢這次針對111年地方公職人員選舉，已積極查獲多名候選人本身及親屬共同涉犯虛偽遷徙戶籍妨害投票罪情事。

金門地檢署也說，此次地方公職人員選舉雖已結束，但民眾若知悉候選人或樁腳先前有賄選或其他妨害投票結果正確之行為，仍可掃描地檢署QR code以通訊軟體LINE提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金。

金門地檢署今天表示，在偵辦金門縣金沙鎮的里長選舉中，發現張姓、吳姓兩位里長當選人都涉嫌幽靈人口案件，涉犯刑法第146條第2項虛偽遷徙戶籍妨害投票罪嫌，將2里長依法提起當選無效之訴。記者蔡家蓁／攝影
金門地檢署今天表示，在偵辦金門縣金沙鎮的里長選舉中，發現張姓、吳姓兩位里長當選人都涉嫌幽靈人口案件，涉犯刑法第146條第2項虛偽遷徙戶籍妨害投票罪嫌，將2里長依法提起當選無效之訴。記者蔡家蓁／攝影

金門縣選舉 投票 當選無效

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