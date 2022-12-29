快訊

南韓高速公路隧道路段車禍釀大火！濃煙竄天至少6死20傷

跳槽三立出事了！前民視一哥「慘遭武行踢爆」跪地送醫

台灣浩鼎創辦人、董事長張念慈今上午突發心臟病猝逝 享壽72歲

李進誠股市禿鷹案判4年半 法院：貪汙圖利論罪

中央社／ 台北29日電

前金檢局局長李進誠。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影
前金檢局局長李進誠。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影

金管會前金檢局長李進誠涉股市禿鷹案纏訟逾17年，高等法院更四審今天認定構成貪汙圖利罪及洩密罪，使他人獲不法利益達2000餘萬元，適用速審法減刑，判處4年6月，可上訴。

台灣高等法院更四審指出，李進誠曾任高檢署檢察官，深知金融檢查秘密及偵查秘密的重要性，竟未謹慎自持，僅因友人交情，連續洩漏應保守的金融秘密、偵查秘密，達成勁永公司股價下跌，使所洩漏的對象因而獲 取不法利益達新台幣2000餘萬元，造成社會大眾對金檢局產生嚴重的不信任感。

更四審指出，從李進誠與同案被告碰面、聚會，及放空（融券賣出）、回補（融券買進）勁永公司股票舉動的時序，參照證人證述及扣案卷內資料綜合研判，足以認定李進誠行為與同案被告放空勁永公司股票最終得以獲利間，有相當因果關係。李進誠行為構成洩密罪、貪汙治罪條例的圖利罪，從重依貪汙圖利罪論罪。

合議庭考量，本案訴訟程序歷時17年餘，造成李進誠心理折磨與經濟壓力，以及本案適用刑事妥速審判法規定減刑，判李進誠4年6月徒刑，褫奪公權3年。可上訴。

全案起於，李進誠被控洩漏檢調規劃搜索勁永公司的內線消息給金主林明達，放空勁永獲利，另被控洩漏調查局有關勁永公司資金查核供記者報導，使勁永股票下跌。台北地檢署於民國94年10月間起訴李進誠等人。

台北地方法院一審依犯洩密、貪汙治罪條例圖利等罪判處李進誠有期徒刑10年，褫奪公權5年。高院二審至更三審分別就是否構成貪汙罪認定不同，刑度差異大。

高院更三審認定李進誠不構成貪汙罪，僅構成洩密罪判刑6月，得易科罰金，遭最高法院撤銷發回更審，案件由高院更四審審理。

金管會 貪汙

延伸閱讀

禿鷹案纏訟17年…前金檢局長李進誠更四審再改判4年6月徒刑

相關新聞

中油最貪公務員拚交保屢次碰壁 關了快一年還出不來

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪，也牽涉出中油其他弊案，其中，設攤的中油黎姓課長及劉姓廠商移審後遭羈押，兩人交互詰...

國民黨中常委蕭景田涉嫌買票遲未到案 士檢發布通緝

國民黨籍士林北投區黨部執行長曾繁川、中常委蕭景田涉嫌拿1萬元現金買票，因蕭景田遲未到案，士林地檢署今午發布通緝。

跨國同婚五連勝！法院判台港同性伴侶貓貓、阿雪婚姻存在

已在美國結婚的台灣女性「貓貓」和香港人「阿雪」，3年前在台北市信義戶政事務所登記結婚，但申請依親居留時，發現阿雪國籍有問...

騙到林百里妻子何莎買基金詐財3億 名媛朱立安判12年

名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗推銷基金詐財3億多元，今年7月起訴覓保無著，羈押迄今；台北...

台中飆仔馬路當賽道競速150公里 動用大批警力遏止 下場出爐

台中郭姓男子加入飆車團體，凌晨3點多在梧棲區中二路和另名BMW駕駛併排競速，時速一度飆破150公里，周圍更是聚集圍觀人潮...

小弟A錢遭耳邊開槍、公開懸賞 竹聯幫天蠍堂主7人遭訴

檢警日前破獲以竹聯幫天蠍堂主陳生琥為首，專門以假鈔換真鈔的詐騙集團，進而查出陳男等人僅因懷疑旗下李姓小弟A錢，便在李男耳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。