快訊

南韓高速公路隧道路段車禍釀大火！濃煙竄天至少6死20傷

跳槽三立出事了！前民視一哥「慘遭武行踢爆」跪地送醫

台灣浩鼎創辦人、董事長張念慈今上午突發心臟病猝逝 享壽72歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海巡署雷達兵騙走私商幫忙找漁船接駁 收120萬沒辦事判關3年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

時任海巡署上兵雷達作業員游仲霖和曾共同服役的友人曹有智合謀，向走私香菇的林姓男子謊稱能安排漁船接駁，最終詐得120萬元，最高法院依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判游3年6月、曹2年6月定讞。

游仲霖2014年11月間是海巡署上等兵，隔年擔任雷達作業員，負責監看海面漁船出現在雷達上的動態及軌跡，並通報可疑船隻；他2017年間得知林欲走私大陸香菇來台，同年7月便和曹有智合謀，向林謊稱可以代為連絡漁船接駁，且可以監看雷達而不通報，掩護林私運農產品進口，但要求林支付120萬元，其中40萬為定金、80萬元是貨物抵達後支付的尾款。

林信以為真，在超商將40萬元交給游仲霖、曹有智；2人繼續向林佯稱，大陸漁船已曝光，需先交付80萬元尾款，聯絡的漁船才願意接駁，林再交付60萬元、20萬元給曹，但2人均未聯絡漁船接駁，共詐得120萬元。

一、二審依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判游仲霖3年6月，褫奪公權4年，另依公務員洩漏國防以外秘密文書罪判2月得易科罰金知行；曹有智則依利用職務機會詐取財物罪判3年6月，褫奪公權4年，被最高法院撤銷判決，發回更審。

台灣高等法院更一審依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判游3年6月、曹2年6月徒刑，案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

海巡署 貪汙 走私

延伸閱讀

廢棄海巡署營舍變身萬里國聖埔據點 眺望美麗海景

台船第12艘百噸級巡防艇交船 海巡署移交金門海巡隊

學生證漂到太平洋被海巡撿到？真相超展開 網笑：真的海底撈

海巡署增購特戰款TS96式單筒單眼夜視鏡 部署東南沙

相關新聞

中油最貪公務員拚交保屢次碰壁 關了快一年還出不來

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪，也牽涉出中油其他弊案，其中，設攤的中油黎姓課長及劉姓廠商移審後遭羈押，兩人交互詰...

國民黨中常委蕭景田涉嫌買票遲未到案 士檢發布通緝

國民黨籍士林北投區黨部執行長曾繁川、中常委蕭景田涉嫌拿1萬元現金買票，因蕭景田遲未到案，士林地檢署今午發布通緝。

跨國同婚五連勝！法院判台港同性伴侶貓貓、阿雪婚姻存在

已在美國結婚的台灣女性「貓貓」和香港人「阿雪」，3年前在台北市信義戶政事務所登記結婚，但申請依親居留時，發現阿雪國籍有問...

騙到林百里妻子何莎買基金詐財3億 名媛朱立安判12年

名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗推銷基金詐財3億多元，今年7月起訴覓保無著，羈押迄今；台北...

台中飆仔馬路當賽道競速150公里 動用大批警力遏止 下場出爐

台中郭姓男子加入飆車團體，凌晨3點多在梧棲區中二路和另名BMW駕駛併排競速，時速一度飆破150公里，周圍更是聚集圍觀人潮...

小弟A錢遭耳邊開槍、公開懸賞 竹聯幫天蠍堂主7人遭訴

檢警日前破獲以竹聯幫天蠍堂主陳生琥為首，專門以假鈔換真鈔的詐騙集團，進而查出陳男等人僅因懷疑旗下李姓小弟A錢，便在李男耳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。