海巡署雷達兵騙走私商幫忙找漁船接駁 收120萬沒辦事判關3年半定讞

時任海巡署上兵雷達作業員游仲霖和曾共同服役的友人曹有智合謀，向走私香菇的林姓男子謊稱能安排漁船接駁，最終詐得120萬元，最高法院依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判游3年6月、曹2年6月定讞。

游仲霖2014年11月間是海巡署上等兵，隔年擔任雷達作業員，負責監看海面漁船出現在雷達上的動態及軌跡，並通報可疑船隻；他2017年間得知林欲走私大陸香菇來台，同年7月便和曹有智合謀，向林謊稱可以代為連絡漁船接駁，且可以監看雷達而不通報，掩護林私運農產品進口，但要求林支付120萬元，其中40萬為定金、80萬元是貨物抵達後支付的尾款。

林信以為真，在超商將40萬元交給游仲霖、曹有智；2人繼續向林佯稱，大陸漁船已曝光，需先交付80萬元尾款，聯絡的漁船才願意接駁，林再交付60萬元、20萬元給曹，但2人均未聯絡漁船接駁，共詐得120萬元。

一、二審依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判游仲霖3年6月，褫奪公權4年，另依公務員洩漏國防以外秘密文書罪判2月得易科罰金知行；曹有智則依利用職務機會詐取財物罪判3年6月，褫奪公權4年，被最高法院撤銷判決，發回更審。