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澎湖選舉賄選案 地檢署提4起當選無效

中央社／ 澎湖縣29日電

澎湖地檢署偵辦賄選案，今天針對涉賄起訴的縣議員、鄉民代表、村里長等4案，分別提起當選無效之訴。

澎湖地檢署發布新聞指出，五合一選舉中，包括縣議員張姓當選人之競選辦公室莊姓主任涉及現金買票；七美鄉張姓鄉民代表當選人涉及以補助交通費之方式現金買票；西嶼鄉內垵村莊姓村長及其配偶涉及現金與期約買票；馬公市井垵里陳姓里長當選人親友涉及虛偽遷移戶籍取得投票權（即幽靈人口）等犯行，使選舉產生不公平之結果，依法對選舉之當選人提起當選無效之訴。

澎湖地檢署表示，為落實「公平選舉 杜絕不法」的查賄目標，澈底剝奪候選人因不法賄選行為之犯罪成果，針對選舉期間查獲賄選犯行之候選人進行盤點，依照公職人員選舉罷免法第120條之規定，於以捍衛「賄選者不得享有當選結果」的普世價值。

澎湖地檢署檢察長黃智勇表示，111年地方公職人員選舉，雖已落幕，檢方對於往後的當選無效之訴，仍會堅定執行，維護得來不易的民主制度。

賄選 澎湖 當選無效

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