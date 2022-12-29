快訊

炮灰的遺愛福利？俄國徵召士兵「免費凍精」計畫

籃球／下一站台灣？ 林書豪宣布離開CBA返美決定下一步

評／國片市場表現不佳 專家指明年電影投資及產量恐下修

彰化北斗鎮長李玄在涉貪更一審有罪 依法仍可續任

中央社／ 彰化29日電

彰化北斗鎮長李玄在。 聯合報系資料照／記者簡慧珍攝影
彰化北斗鎮長李玄在。 聯合報系資料照／記者簡慧珍攝影

彰化北斗鎮長李玄在涉犯貪污圖利罪，二審遭判刑1年10個月，褫奪公權2年提上訴，今年3月被停職，李玄在連任鎮長成功，更一審判決出爐維持原判，但依法仍可續任鎮長。

李玄在2017年因受鎮民請託，要清潔隊陳姓班長讓人傾倒54噸多的拆除建物事業廢棄物，涉嫌圖利，二審依貪污圖利罪，判刑1年10月、褫奪公權2年；再則其經營的農藥行涉嫌販賣禁用偽農藥，台中高分院改判6個月，得易科罰金，再併科罰金新台幣100萬元，全案再上訴最高法院後，今年6月發回更一審，12月27日宣判維持二審原判刑度。

李玄在今年3月被停職，縣府派人代理，而李玄在以無黨籍參選北斗鎮長，連任成功；縣府民政處人員今天指出，依地制法規定，凡涉貪污治罪條例圖利罪而停職的鄉鎮長，經依法參選再度當選原公職並就職者，即不再適用該項規定，依法可續任鎮長，除非判刑定讞，才需依規定解除職務。

李玄在昨天接受媒體聯訪時說，自己用參選來捍衛名譽，也會再上訴，相信司法會還他清白。

貪污 彰化

延伸閱讀

北斗鎮長李玄在涉貪停職又當選 更一審今仍認貪汙判刑

北斗鎮長涉圖利 更一審仍判1年10月 李玄在：一定上訴

彰化縣開票結果／建設政績與志工實力發酵 彰化停職鎮長奪回執政權

彰化警違法幫當鋪友查個資 二審認「判斷不足」判緩刑

相關新聞

國民黨中常委蕭景田涉嫌買票遲未到案 士檢發布通緝

國民黨籍士林北投區黨部執行長曾繁川、中常委蕭景田涉嫌拿1萬元現金買票，因蕭景田遲未到案，士林地檢署今午發布通緝。

跨國同婚五連勝！法院判台港同性伴侶貓貓、阿雪婚姻存在

已在美國結婚的台灣女性「貓貓」和香港人「阿雪」，3年前在台北市信義戶政事務所登記結婚，但申請依親居留時，發現阿雪國籍有問...

騙到林百里妻子何莎買基金詐財3億 名媛朱立安判12年

名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗推銷基金詐財3億多元，今年7月起訴覓保無著，羈押迄今；台北...

彰化北斗鎮長李玄在涉貪更一審有罪 依法仍可續任

彰化北斗鎮長李玄在涉犯貪污圖利罪，二審遭判刑1年10個月，褫奪公權2年提上訴，今年3月被停職，李玄在連任鎮長成功，更一審...

嘉檢提當選無效第三波 縣議員陳文忠等5當選人列名

嘉義地檢署今提起第三波當選無效之訴，包括縣議員陳文忠因配偶涉賄選、新港鄉代何文珊配偶涉賄、番路鄉代林朝新資格不符、布袋鎮...

花蓮鎮長、議員等7人涉賄及幽靈人口 遭檢方提當選無效

花蓮地檢署依選罷法規定，第二波針對7名涉犯投票行賄、妨害投票等罪嫌當選人與其家屬、支持者，向花蓮地方法院提起當選無效之訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。