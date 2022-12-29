跨國同婚五連勝！法院判台港同性伴侶貓貓、阿雪婚姻存在

台灣女性貓貓和香港籍阿雪的婚姻登記被撤銷，提行政訴訟救濟今獲勝訴。圖／伴侶盟提供 已在美國結婚的台灣女性「貓貓」和香港人「阿雪」，3年前在台北市信義戶政事務所登記結婚，但申請依親居留時，發現阿雪國籍有問題而撤銷結婚登記，兩人提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今判兩人勝訴，認為兩人婚姻登記存在，此也是跨國同婚案件的第五勝。

貓貓得知訴訟結果後指出，她和阿雪2019年7月在美國結婚，8月在戶政事務所完成結婚登記，不久後卻因申請依親居留，阿雪的護照國籍被認定是香港，婚姻登記被撤銷，阿雪的護照是同一本，而她身分證配偶欄也一直是同一個人，卻因國籍認定不同，「我的婚姻就不存在了」，我國婚姻不是看跟誰結婚，而是依結婚對象國籍決定，「這難道不荒謬嗎？」

她說，因兩人的婚姻登記被撤銷，阿雪無法申請依親居留，三年多的時間，在香港不平靜、疫情嚴峻的時候，她們只能相隔兩地隔空擔憂彼此的安危，而無法待在彼此的身邊；貓貓表示，疫情邊境管控，外國人無法入境，她們更是不知道何時才能見到彼此，最後阿雪為了家庭團聚，只能辭去穩定的工作，選擇以學生簽證來台灣，當一個30多歲的學生，這是她們唯一能相聚的方法，如果她們的婚姻被承認，阿雪也不用做出這樣的犧牲。

貓貓指出，訴訟勝訴是好消息，但她們沒辦法開心起來，因依過去勝訴案例，適用對象只有她們這一案，不能擴及其他跨國同性伴侶，她和阿雪已經等了三年，現今還有好幾百對的跨國同性伴侶，難道也要一對一對告上法院才能結婚嗎？希望內政部不要再以違憲函示讓地方戶政機關難為，也不要讓人民對地方戶政機關一再提起訴訟，盼她們是最後一對必須經法院判決才能結婚的跨國同性伴侶。

貓貓和阿雪委任律師許秀雯表示，歷經兩年多時間的努力，法院今天判決當事人全部勝訴，「行政怠惰、司法買單」，內政部函示的見解早已被認定是錯誤的，卻遲遲不改，導致人民不斷上法院，對司法是一個沉重的負荷。