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嘉檢提當選無效第三波 縣議員陳文忠等5當選人列名

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地檢署今提起第三波當選無效之訴，包括縣議員陳文忠因配偶涉賄選、新港鄉代何文珊配偶涉賄、番路鄉代林朝新資格不符、布袋鎮里長莊仁義涉幽靈人口、里長張豐欣涉以燻茶鵝賄選等5人都名列其內。

地檢署表示，縣議員當選人陳文忠的配偶蔡錦屏這次也投入鄉代選舉，為求陳能當選涉嫌現金買票，陳也涉嫌透過鄰長、友人向選民買票，雖然並非陳親自買票，但係涉嫌透過配偶、鄰長及友人交付選民現金，尋求選民投票予陳姓議員候選人、蔡姓鄉代候選人，屬共同賄選行為，所以同時對陳文忠提起當選無效之訴。

新港鄉代當選人何文珊的配偶洪茂睿涉嫌向選民現金買票，經檢察官以涉及違反選罷法投票行賄罪嫌，提起公訴。屬共同賄選行為，同時對何文珊提起當選無效之訴。

番路鄉代當選人林朝新今年4月19日涉犯酒後駕車公共危險案件，判處有期徒刑2月確定，不准易科罰金，准易服社會勞動時數為366小時，履行期間自今年 9月15日起至明年1月14日止。於徒刑尚未執行完畢前，依選罷法第26條第4款規定，不得登記為候選人，林卻仍違法登記參選鄉民代表、當選；檢方清查後對林朝新提起當選無效之訴。

布袋鎮樹林里長當選人莊仁義及其配偶涉嫌邀集友人、同事虛偽遷移戶籍至該選區，關鍵票數投票予莊，妨礙選舉結果正確性案件，莊仁義夫妻共同涉犯妨害投票正確罪嫌，偵查終結提起公訴，並同時提起當選無效之訴。

布袋鎮貴舍里長當選人張豐欣涉嫌於今年6、7月間，經家戶拜訪向選區選民以燻茶鵝買票案；經檢察官依法提起公訴，提起當選無效之訴。

嘉義地檢署今公布第三波提起當選無效之訴名單。圖／本報資料照片
嘉義地檢署今公布第三波提起當選無效之訴名單。圖／本報資料照片

當選無效 賄選

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