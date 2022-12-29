正妹女大生兼差直播摳客嗲聲誘賭客下注 卻連越位都不懂

23歲陳姓女大生兼差當世足球評，她不懂規則也沒看過球賽，連基本「越位」也不懂，靠著自己上網找資料，彙整寫成手稿替賭客分析賽事，靠秀氣臉蛋，嗲聲嬌氣吸引賭客下注，刑事局南打循線破獲該集團，帶回主嫌白男、陳女等6名成員，查扣1500萬賭資，全案朝賭博罪嫌偵辦中。

警方調查，白男為首的賭博簽賭集團，在高雄市區承租大樓及商旅作為網路賭博摳客機房，透過電腦及手機的微信通訊軟體，招攬大陸賭客在網站下注，今年11月、12月間，集團蹭上世足熱潮，不僅提供下注，還找來長相貌美、身材姣好的的陳女分析賽事。

還在大學就讀的陳女，上線時會穿著各國家隊球衣，透過直播將影片上傳抖音平台，雖然直播講解賽事難免卡卡，但秀氣臉蛋，嗲聲嬌氣仍讓賭客接連下注。

刑事局南部打擊犯罪中心獲報後，日前兵分兩路逮捕白嫌、陳女等6人，並查扣相關電腦設備、帳冊等證物，經初步估算，在本屆世足賽進行期間（11至12月期間），該集團招攬賭客下注累積賭資逾新臺幣1500萬元。

據了解，陳女沒有前科，為了打工賺錢才兼職當賽事直播主，只不過她不懂賽事規則，也沒看過足球賽，連基本的「越位」規則也不懂，但她為了求好表現，每場足球賽開始前，上網惡補資料，再彙整寫成手稿，照稿分析賽事。