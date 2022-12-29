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騙到林百里妻子何莎買基金詐財3億 名媛朱立安判12年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

名媛朱立安(圖)向廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎、作家鄭豐喜的遺孀吳繼釗推銷基金詐財2億5000萬元。本報資料照片
名媛朱立安(圖)向廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎、作家鄭豐喜的遺孀吳繼釗推銷基金詐財2億5000萬元。本報資料照片
名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗推銷基金詐財3億多元，今年7月起訴覓保無著，羈押迄今；台北地院審結，今天依證券投資信託及顧問法等罪判她有期徒刑12年，另依偽造文書罪判刑4月。

同案另有黃彥中、鄭秀英2被告，合議庭依銀行法各判處有期徒刑5年6月、有期徒刑2年。可上訴。

法官何孟璁首度開庭時即說「以金融庭案而言，本案卷證不多」，決定從速審理，全案從起訴到宣判約5個月。

朱立安被控涉犯非法銷售境外基金罪、非法經營銀行業務罪，詐欺取財罪、行使偽造私文書罪，偵查中羈押，一度獲法官裁定2000萬元交保，不過，朱女喊價欲以50萬元交保，被認定保金與犯罪所得不成比例。

檢方指控，朱立安向何莎等被害人謊稱是證券公司董事，推銷「AXIS」基金，稱不會有風險，3年屆滿可全數贖回，為了取信於何莎，帶何莎至辦公室參觀，何莎於2014年、2016年匯出420萬元人民幣、100萬美元約合台幣5000萬元給朱女。

朱立安開庭時辯說，檢方起訴稱的兆富集團、兆富資產、兆富證券是鏵亞集團、鏵亞證券、鏵亞資產的前身，是白嘉輝的公司，她不是負責人，她2014年1月到2015年5月擔任香港鏵亞證券董事兼台灣區聯絡人，至於檢察官查扣的文宣品，則是白嘉輝以前香港辦公室的員工所交付。

依檢方起訴，朱立安吸金3億7089萬4730元，黃彥中、鄭秀英吸金8.4萬美元、新台幣29萬元不等，檢方認為，朱立安致眾多被害人投入畢生積蓄，建請法院對她從重量刑。

吸金 詐欺 林百里

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