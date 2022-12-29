花蓮鎮長、議員等7人涉賄及幽靈人口 遭檢方提當選無效

花蓮縣議員林源富父親涉賄，遭檢方提當選無效之訴，他不清楚檢方為何會這樣做。圖／本報資料照 花蓮地檢署依選罷法規定，第二波針對7名涉犯投票行賄、妨害投票等罪嫌當選人與其家屬、支持者，向花蓮地方法院提起當選無效之訴，包括花蓮第三選舉區無黨籍縣議員林源富、國民黨籍玉里鎮長龔文俊等。龔文俊對此事暫時不回應，林源富則不清楚為何被檢方提當選無效。

花蓮檢警調今年選舉查獲超過30件賄選案件，目前已起訴30件，約52人；6件幽靈人口案中，起訴2件7人，緩起訴4件16人。

檢方表示，依據公職人員選舉罷免法第120條第1項規定，對於當選人有同法第99條第1項投票行賄、刑法第146條妨害投票行為者，向地方法院提起第二波當選無效之訴，檢方今天公布第二波被提當選無效之訴的當選人。

這波被提者有花蓮縣第三選舉區無黨籍縣議員林源富、國民黨籍玉里鎮長龔文俊、國民黨籍卓溪鄉長田桂花、卓溪鄉第二選舉區鄉民代表張永華、花萬榮鄉明利村長謝忠義、瑞穗鄉鶴岡村長羅峰、富里鄉吳江村長葉見喨。

龔文俊開設養豬場近30年，選前涉嫌送給部落豬肉、酒水，遭檢方提起當選無效之訴，今天他暫不回應；林源富因父親在選前2天，在選區賄選1000元，拜託選民支持自己的孩子，也遭提當選無效，他得知後喊冤「不知檢方為何要這樣做」，會再請教律師配合相關司法程序。

另外，田桂花、謝忠義及葉見喨等3人，經檢方選後調查，發現他們均涉嫌將親友戶籍遷到選區內，涉犯幽靈人口案。