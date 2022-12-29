加速審建照塞紅包 彰化建設處技士自首免關、業者緩刑

彰化縣余姓男子任職建設處建管科技士時，因公務機會接觸到黃姓建照代辦業者，黃為使建照加速審查，曾四度塞2萬元紅包給余，余拿完8萬元後，認為良心不安，主動向廉政署自首犯行，一審認二人涉貪汙罪，但考量余在偵查機關發現前即自首，免除其刑，黃則判刑8月、緩刑3年，二審今駁回上訴。

判決指出，余姓男子是彰化縣建設處建管科技士，負責縣內建照收件、會勘、審核、核發業務，屬於法定公務員，黃姓男子則是建照代辦業者，余在2020年3月底，因搭乘黃車前往彰化縣3筆土地會勘時，黃趁機在車內將塞有2萬元的紅包，交付給余，希望加速建照審查。

余男看到紅包後，知道黃男用意，但沒有當場拒絕，還收下2萬元紅包，事後協助黃在同年3月25日申請的建照，順利通過審核，還在同年4月14日迅速核發使照。

黃男陸續在同年4月至5月底，以類似手法，三度將紅包塞給余男，每次都是2萬元，余男一共收受了8萬元的紅包，也協助黃申請的建照通過審核，核發使用執照。

不過余男事後良心不安，同年8月25日就到法務部廉政署中調組自首犯行，繳回8萬元不法所得，檢廉循線查獲黃男。

一審審理時，二人都對案情坦承不諱，余部分因已自首各項犯行，符合減刑規定，因此依貪汙治罪條例規定，免除其刑，而黃部分，考量到沒有前科，而且每次行賄金額都低於5萬元，加上犯後態度良好，相信經此偵審程序後，無再犯之虞，依交付賄賂罪，判刑8月，得易科，緩刑3年，支付公庫12萬元。