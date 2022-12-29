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打官司也沒用！總統大選投票日打LOL說「明天投韓國瑜」 他挨罰50萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

張姓男子前年總統大選投票日玩網路遊戲英雄聯盟（LOL）時，在聊天頻道說「明天投韓國瑜」，被中央選舉委員會依違反總統副總統選舉罷免法裁罰50萬元，他認為自己沒有助選行為，提行政訴訟救濟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

2020年1月11日正值總統大選投票日，張當天凌晨0時許以角色暱稱在LOL聊天頻道發表「明天投韓國瑜」，被截圖檢舉，中選會認定他違法而裁罰50萬元。

張提告主張，遊戲中各玩家會互相嬉鬧，他已不記得自己有沒有發表相關言論，且質疑截圖時間的真實性；他指出，當時聊天頻道最多10名玩家參與，屬於封閉群組，也沒有直播遊戲，認為自己的言論不是助選。

中選會根據遊戲公司回函指出，當時聊天頻道中至少有9人接收到「明天投韓國瑜」的訊息，認定裁罰有所依據，張既然能以交換學生身分旅日學系，依他的智識應可知投票日發表相關言論是不法行為，請法院駁回訴訟。

判決指出，張以暱稱發表「明天投韓國瑜」後，隨即有另一名玩家回覆「（已）截圖」，之後張就離開組對房間，雖張只發表單一言論，仍足以發生促請大眾支持特定候選人的聯想，認為中選會處分沒有違誤，判張敗訴，仍要罰50萬元。

張姓男子打LOL聊天「明天投韓國瑜」，被截圖檢舉後挨罰50萬元，他提行政訴訟也敗訴。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
張姓男子打LOL聊天「明天投韓國瑜」，被截圖檢舉後挨罰50萬元，他提行政訴訟也敗訴。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

韓國瑜 中選會 選罷法

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