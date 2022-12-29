彰化警違法幫當鋪友查個資 二審認「判斷不足」判緩刑

彰化縣謝姓警員在2019年間，任職芳苑警分局原斗所時，涉幫陳姓當鋪友人，違法查詢民眾個資，一審認定謝無值得同情之處，判刑6月，不宣告緩刑，全案上訴後，二審認為，謝任警職無犯罪紀錄、獎懲正常，也與被害人和解，認定是「判斷不足」違法，宣告緩刑3年。

全案上訴台中高分院審理，今天由審判長吳進發宣判，認定一審量刑適法無違誤，不過審酌，謝男始終坦承犯行，也與被害人達成和解，加上謝過去無犯罪紀錄，擔任警職的獎懲紀錄也正常，認定是一時「判斷不足」違法，因此宣告緩刑，但考量到謝輕忽法律，侵害民眾權益，因此附帶指定公益機構義務勞役80小時，仍可上訴。

判決指出，謝姓男子是彰化縣芳苑警分局原斗所員警，與陳姓當鋪老闆是鄰居，二人熟識，2019年6月28日下午2時許，陳男為了確認林姓女子典當的車輛是否為贓車，因此將該車車牌、林女的個資，以通訊軟體LINE，傳送給謝男，還打電話給謝男，代為查詢該車輛是否為失竊車輛。

謝男答應後，在隔天晚間7時許在派出所備勤時，利用值班台公務電腦，用警員的個人帳號，登入警政署的知識聯網系統後，在「車籍資訊系統」中的用途欄，輸入舉發交通違規，另在查詢內容中輸入陳提供的車牌號碼等資料，查出該輛車的前後任車主，以及身分證號、戶籍地址等個資。

謝男查到個資後，再用手機翻拍網頁內容後，以LINE傳送給陳男，利用此方式違法洩漏國防以外之機密，損害該輛車的前後任車主林女、鄭男的隱私權。