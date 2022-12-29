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抽菸被阻止憤而6刀殺死媽媽 他因患這病二審維持判8年徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

張姓男子不滿在家抽菸被母親管教，持刀朝母親刺殺6刀，還劃傷前來勸阻的姊姊，一審依殺害直系血親尊親屬罪判他8年徒刑，傷害部分處4月得易科罰金之刑，執行完畢後監護4年，檢方上訴，台灣高等法院今維持一審判決，可上訴。

張（43歲）患思覺失調症，為新北市衛生局列管二級人口，去年12月17日他在家中抽菸，被母親勸阻後不滿，進廚房拿水果刀，在廚房門口朝母親刺殺6刀。張母右胸、上腹、右大腿等多處刀傷，張姊在房間聽聞爭吵聲查看，上前阻止張，也被他劃傷，右臂、左手掌有撕裂傷。

姊姊見母親倒下、大出血，連忙報警，張母因傷重，到醫院前就死亡。張在警方逮捕後坦承後悔犯案，稱「覺得沒有人愛我」。檢方認為他未念及母親含辛茹苦將他拉拔長大，僅因不滿母親管教他抽菸等細故就痛下殺手，還拿刀朝母親多處要害刺傷，手段極為凶殘，建請法官從重量刑。

一審認為張有協助母親送醫，母子關係還不致不睦地步，但他先前有家暴、傷害前科，可見素行偏差。張從33歲起長期罹患思覺失調症，出現妄想、幻聽、言詞欠缺邏輯等狀況，整體智力表現落在邊緣至輕度智能缺損範圍，思覺失調症處於惡化狀態，認知判斷與控制能力明顯受損。

一審依殺害直系血親尊親屬罪判他8年徒刑，傷害部分處4月得易科罰金之刑，執行完畢後監護4年；檢察官認為一審量刑過輕，就弒母部分上訴，高院二審開庭時，張表示他是一個顧家的人，平時有在拜神明，希望能和母親再到行天宮拜拜。張接著不知所云，表示「我跟布魯斯威利上宇宙吃飯，有去製造藥」，並說會殺害母親是因為「她的大腸需要呼吸」等語。

張姓男子在家抽菸被母親管教，拿刀朝母親刺殺6刀，還劃傷前來勸阻的姊姊，二審仍依殺害直系血親尊親屬罪判他8年徒刑。圖／聯合報系資料照片
張姓男子在家抽菸被母親管教，拿刀朝母親刺殺6刀，還劃傷前來勸阻的姊姊，二審仍依殺害直系血親尊親屬罪判他8年徒刑。圖／聯合報系資料照片

抽菸 思覺失調症

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