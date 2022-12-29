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偷食材還當眾露鳥「打手槍」 噁男怪異行徑下場出爐

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄29歲沈姓男子有竊盜、妨害風化等前科，還在鳥松區偷走他人掛在機車上的食材，當下還把拉下褲子拉鍊，掏出生殖器並做出「打手槍」動作，全程遭車主目睹，事後憤而提告；地院審理後將沈男依竊盜等罪，處拘役55天。

判決指出，沈男去年12月11日上午10時35分許，在鳥松區大仁北路一間生鮮超市前，徒手偷走某騎士掛在機車上裝有青菜、雞蛋及魚丸等食材的塑膠袋，隨後他竟當場褲子拉鍊拉下，裸露生殖器並做出「打手槍」動作，完事後騎車逃離。

未料，整起經過，都被車主目擊，當下立刻報警，警方循線找到沈男，並找回遭竊的食材，警詢、偵訊時，沈都坦承犯行，遭檢方依法起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

調閱前科資料，沈男有竊盜、妨害風化、違反性騷擾防治法等前科，法官認為，沈竊習難改，且公然猥褻的行為，還讓當事人目睹，產生不快、嫌惡之感，使社會性道德感情及性風俗平穩遭致侵擾。

地院審理後，將沈男依竊盜罪，處拘役20天，又犯公然猥褻罪，處40天，應執行拘役55天，得易科罰金，全案仍可上訴。

橋頭地方法院外觀。記者陳弘逸／攝影
橋頭地方法院外觀。記者陳弘逸／攝影

竊盜 猥褻

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