偷食材還當眾露鳥「打手槍」 噁男怪異行徑下場出爐

高雄29歲沈姓男子有竊盜、妨害風化等前科，還在鳥松區偷走他人掛在機車上的食材，當下還把拉下褲子拉鍊，掏出生殖器並做出「打手槍」動作，全程遭車主目睹，事後憤而提告；地院審理後將沈男依竊盜等罪，處拘役55天。

判決指出，沈男去年12月11日上午10時35分許，在鳥松區大仁北路一間生鮮超市前，徒手偷走某騎士掛在機車上裝有青菜、雞蛋及魚丸等食材的塑膠袋，隨後他竟當場褲子拉鍊拉下，裸露生殖器並做出「打手槍」動作，完事後騎車逃離。

未料，整起經過，都被車主目擊，當下立刻報警，警方循線找到沈男，並找回遭竊的食材，警詢、偵訊時，沈都坦承犯行，遭檢方依法起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

調閱前科資料，沈男有竊盜、妨害風化、違反性騷擾防治法等前科，法官認為，沈竊習難改，且公然猥褻的行為，還讓當事人目睹，產生不快、嫌惡之感，使社會性道德感情及性風俗平穩遭致侵擾。