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利用客戶的信任盜領470萬元 銀行員依背信罪判3年6個月
某銀行賴姓行員深獲客戶王姓婦人信任，王婦將已用印的撥款申請書等交由賴男管理，賴男卻利用王婦的信任以螞蟻搬家方式，先後匯出470萬元後花用，案經王婦委託代書辦理清償塗銷時發現；嘉義地方法院依背信罪處3年6月，可上訴。
賴男擔任銀行帳戶管理員，負責辦理徵信與授信放款等業務，長期經辦王婦的徵信案件深獲信任，王婦將其位於嘉義市一處不動產向銀行申請設定，核定貸款1千800萬元，賴男取得王婦交付預已用印及簽名的空白「撥款申請書」、「匯款申請書」數份，以便日後僅透過電話聯絡即可授權其填寫申請書其他欄位內容，可以直接代為申辦撥款及轉匯至指定帳戶事宜。
但賴男涉嫌未經王婦同意或授權下，從2016年到2020年以50萬元至100萬元不等金額前後7次匯出提領共470萬元，供己花用，直到王婦在去年6月委託代書前往辦理清償貸款及塗銷抵押權時發現。
法院審酌，被告身為銀行職員，為借款供他人週轉，而未謹守誠信義務和銀行法的規範，不思以正道管道賺取金錢，擅自盜用款項，破壞客戶的信任度，有害社會信賴關係，破壞金融秩序，至今未能賠償任何款項，但念及犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡教育程度、經濟、家庭、扶養父母子女等狀況，又自述是為借款與他人週轉的犯罪動機，且被害人表示願意原諒被告等，量處犯銀行法第125條之2第1項前段背信罪，處有期徒刑3年6月。可以上訴。
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