利用客戶的信任盜領470萬元 銀行員依背信罪判3年6個月

某銀行賴姓行員深獲客戶王姓婦人信任，王婦將已用印的撥款申請書等交由賴男管理，賴男卻利用王婦的信任以螞蟻搬家方式，先後匯出470萬元後花用，案經王婦委託代書辦理清償塗銷時發現；嘉義地方法院依背信罪處3年6月，可上訴。

賴男擔任銀行帳戶管理員，負責辦理徵信與授信放款等業務，長期經辦王婦的徵信案件深獲信任，王婦將其位於嘉義市一處不動產向銀行申請設定，核定貸款1千800萬元，賴男取得王婦交付預已用印及簽名的空白「撥款申請書」、「匯款申請書」數份，以便日後僅透過電話聯絡即可授權其填寫申請書其他欄位內容，可以直接代為申辦撥款及轉匯至指定帳戶事宜。

但賴男涉嫌未經王婦同意或授權下，從2016年到2020年以50萬元至100萬元不等金額前後7次匯出提領共470萬元，供己花用，直到王婦在去年6月委託代書前往辦理清償貸款及塗銷抵押權時發現。