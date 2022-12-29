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她裝監視器正對鄰居庭院…法院認全天候監控 判拆還要賠2萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓女子和鄰居有糾紛，在大門、牆上裝3支監視器，對方控訴鏡頭朝他們家拍侵害隱私，提民事排除侵害、求償40萬元。審理時，楊雖辯稱是為防盜，但法院發現其中2支鏡頭俯瞰鄰居庭院，讓他們聊天、運動日常暴露於楊女全天候監視，判楊拆除2支監視器、給付鄰居2萬元，可上訴。

鄰居一家四口主張，雙方因土地越界有糾紛，楊女未經他們同意去年10月就在自家大門、南側外牆1樓及2樓分別裝設3支監視器，且監視器攝錄範圍包括他們家大門、庭院，楊女因此得以監視、窺探他們日常生活作息，而有侵害隱私、居住安寧。

鄰居認為，他們受侵害造成精神痛苦，向法院提民事請求排除侵害，要求拆除3支監視器，並對楊求償精神撫慰金40萬元。

楊女抗辯稱，因家中有年邁雙親，且和鄰居房屋緊鄰，加上圍牆矮為了防止宵小攀入門窗，是基於防盜需求才裝監視器，況且也沒有拍攝對方大門，僅及於他們堆放雜物的庭院，並無侵害隱私，主張駁回。

法院查，楊女裝在自家大門的監視器，其攝錄角度、範圍均僅有門口，沒拍到鄰居家，可見是為維護安全必要，未侵入鄰居私人使用領域。

但法院發現，楊另裝在1、2樓牆上的監視器，拍攝角度由上至下，範圍不僅於自家牆面、窗戶，還可以俯瞰鄰居家整體庭院全貌，另一支則可近距離觀覽鄰居在庭院洗滌、曬衣情景，可見這2支拍攝範圍大部分是鄰居的庭院。

法院認為，楊女未經同意安裝這2支監視器，攝錄範圍及於鄰居庭院內具合理隱私期待的活動，加上24小時錄影，造成鄰居在庭院聊天、運動、洗衣等日常完全暴露於楊女全天候監視，顯已侵害對方隱私，判處楊女應拆除2支監視器，給付鄰居一家4人共2萬元精神撫慰金。

台中地院。記者曾健祐／攝影
台中地院。記者曾健祐／攝影

監視器 庭院

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