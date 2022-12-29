北市議員林杏兒否認賄選 檢訊後請回

國民黨士林、北投區新科議員林杏兒。聯合報系資料照 國民黨北市黨部士林北投區執行長曾繁川在今年選舉期間，疑似為黨籍議員林杏兒向某里長以一萬元現金買票，士林地檢署獲報後，陸續約談20多名里長以及國民黨市黨部幹部等人，並將國民黨中常委蕭景田列為被告，訊後曾以5萬元交保，蕭尚未到案，檢方昨天也以證人身分約談林杏兒，林否認賄選，訊後請回。

林杏兒為士林、北投區議員，檢方上周陸續約談20多名當地里長作證，全案除了曾繁川5萬元交保，尚未有人遭羈押。據地方人士指出，可能是有人拿錢為候選人辦「客廳會」，與一般市黨部輔選方式不同，遭人檢舉有賄選嫌疑。

檢察官昨晚以證人身分約談林杏兒約1小時即請回。林杏兒指出，檢察官只是問她是否有拿錢給里長去選舉，她說沒有，至於市黨部幹部日前遭約談一事，她並不清楚。

依公職人員選舉罷免法，若涉及賄選，自公告當選人名單30日內向法院提起當選無效之訴，據悉，全案預計本周將有結果。

知情人士表示，除了里長被約談，還包括國民黨市黨部第一區幹部，有里長一直到隔天才出來，也有人手機被沒收。

遭約談的里長表示，偵查不公開因此不願透露，也有人澄清已向檢調說明，更說「如果有事我還會在這裡嗎？」也有遭約談的黨籍里長表示，完全沒與特定候選人接觸，不知道自己為什麼遭約談。