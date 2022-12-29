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彰化北斗鎮長李玄在再當選 更一審仍判22月

聯合報／ 記者林宛諭陳宏睿／連線報導

北斗鎮鎮長李玄在因涉及貪汙圖利及販賣偽農藥等罪，遭二審宣判有罪，今年3月停職，但他再參選鎮長並當選，更一審昨天宣判，仍判刑1年8月，李玄在得知宣判結果表示，一定會再上訴。圖／本報資料照
北斗鎮鎮長李玄在因涉及貪汙圖利及販賣偽農藥等罪，遭二審宣判有罪，今年3月停職，但他再參選鎮長並當選，更一審昨天宣判，仍判刑1年8月，李玄在得知宣判結果表示，一定會再上訴。圖／本報資料照
彰化縣北斗鎮鎮長李玄在因涉及貪汙圖利及販賣偽農藥等罪，遭二審宣判有罪，今年3月停職，但他再參選鎮長並當選，更一審昨天宣判，仍判刑1年10月，李玄在說，將上訴。彰檢另針對涉賄的5名縣議員、2鄉長等提起當選無效之訴。

李玄在2017年因受鎮民請託，要清潔隊陳姓班長，讓人傾倒54噸多的拆除建物事業廢棄物，涉嫌圖利，二審依貪汙圖利罪，判刑1年10月、褫奪公權2年；再則其經營的農藥行涉嫌販賣禁用偽農藥，台中高分院改判6個月，得易科罰金，再併科罰金100萬元。全案再上訴最高法院後，今年6月發回更一審，昨宣判維持二審原判刑度。

更一審認定李雖然無公務員身分，但卻與具公務員身分的陳姓清潔班班長，共同犯下貪汙犯行，以共同正犯論，但審酌不法利益金額為三萬八千餘元，金額在五萬元以下，加上不具公務員身分，符合減刑規定，判刑一年十月、褫奪公權兩年，仍可上訴。

李玄在說，將上訴，此次參選用選票證明清白，此案因服務請託，單純「便民」卻被依公務人員貪汙圖利罪法辦，很冤枉。

彰化縣民政處表示，依地制法，涉貪停職的鄉鎮長，可在停職期間參與選舉，當選後仍可擔任鄉鎮長，但若涉貪判刑確定，則需解職，縣府尚未收到判決書。

彰化地檢署昨天也針對今年選舉中涉嫌賄選的13名當選人，提起當選無效之訴，包括第一、第二、第三、第六選區的5名縣議員，以及芳苑鄉、二水鄉2名鄉長，以及芳苑、竹塘、二水、大村、社頭5名鄉民代表，以及社頭鄉廣福村長1人。

貪汙 公務員 當選無效 賄選 廢棄物

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