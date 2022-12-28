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新科議員林杏兒疑傳樁腳現金買票 晚間以證人身分被約談
國民黨籍台北市新科議員林杏兒的曾姓樁腳，疑似用一萬元現金買票，里長見到現金完全不敢動用，士林地檢署日前陸續大動作約談士林北投區20名里長，及國民黨市黨部幹部作證，並傳喚被告國民黨士林北投區黨部執行長曾繁川到案，訊後五萬元交保，林杏兒今晚以證人身分配合到案作證，否認賄選。
據悉，士檢偵辦一萬元賄選案，國民黨士林北投區黨部執行長曾繁川，及林杏兒乾爸國民黨中常委蕭景田，涉嫌拿一萬元向給轄內某里長，里長害怕不動用這一萬元現金。今天約談議員林杏兒到案說明，釐清她與本案關係。
曾男日前遭檢調約談、訊問以五萬元交保候傳。士檢稍早指出，蕭景田為本案被告，尚未到案說明，且未通緝。全案因涉及公職人員選舉罷免法，從12月2日公告當選後30日，若真有賄選情事，將在1月3日前向法院提起當選無效之訴，全案本周將有結果。
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