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北檢法律諮詢服務 驚見「檢察長級」司法志工

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

為強化為民服務，台北地檢署日前招募司法志工提供法律諮詢服務，卻意外出現「檢察長級」新人，歷任桃園、基隆地檢署檢察長的前花蓮高分檢檢察官施慶堂。今天施慶堂出席北檢「司法志工培訓活動暨謝舊迎新感恩茶會」，但低調不願受訪，只希望不要讓茶會失焦。

今天茶會中，北檢檢察長林邦樑除肯定現職司法志工長期的付出，也歡迎新進志工的加入，希望能共同實踐以民為本、柔性溫暖的司法服務。林邦樑同時致贈每位志工「北檢之秤」沙漏紀念品，象徵珍惜時間的祝福與寓意，期許新進志工能秉持「客觀、獨立、公平、正義」的精神，彰顯在為民服務的各項業務中。

北檢指出，今天茶會共有30位司法志工參加，先由訴訟輔導科主管帶同新進志工實地認識署內洽公場域環境，再安排訴訟輔導科及政風室同仁進行業務宣導。身為資深檢察官的施慶堂雖早已對北檢動線熟門熟路，卻依然全程參與，並與其他志工們親切互動。

北檢表示，北檢將自明年1月起，增設「司法志工法律服務區」，由退休司法先進擔任法律諮詢司法志工服務，預計每週1次在1樓為民服務中心，協助民眾了解一般法律流程及強化權益保護，歡迎民眾多加利用。

台北地檢署今舉辦司法志工培訓活動暨謝舊迎新感恩茶會。圖／台北地檢署提供
台北地檢署今舉辦司法志工培訓活動暨謝舊迎新感恩茶會。圖／台北地檢署提供

司法 檢察官 桃園

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