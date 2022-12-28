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涉索回扣 南投前竹山鎮長黃丹怡無罪、前主秘判15年

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣前竹山鎮長黃丹怡、前公所主秘洪丞俊被控向包商索取工程回扣涉犯貪汙罪，南投地院今宣判，洪丞俊依經辦公用工程收取回扣等7罪，判處15年徒刑；黃丹怡因證據不足獲判無罪，可上訴。檢方表示，待釐清判決理由，再研議上訴。

黃丹怡、洪丞俊兩人被控從2016年起透過林姓、陳姓和洪姓白手套，向工程包商索取回扣，回扣比率從5%至12%不等，白手套也可分配比例，收到回扣款後，先交給主秘洪丞俊，再由洪交給黃丹怡。經查，於2019年遭南投地檢署起訴。

南投地方法今天宣判，洪丞俊2016年5月起利用其經辦當地「富州社區活動中心增建工程」、「長照社福大樓新建工程」等委託規劃設計及監造，以及「第13公墓納骨堂新建工程」、「竹山綠帶工程」、「竹山桂林山水工程」等機會索取回扣。

洪丞俊索取工程回扣6次，3次收取回扣金額共39萬7200元，另3次未遂，依經辦公用工程收取回扣罪、經辦公用工程收取回扣未遂，又犯共同犯洩漏國防以外之機密罪共7罪，合併應執行徒刑15年，褫奪公權8年，犯罪所得均沒收。

前竹山鎮長黃丹怡涉犯經辦公用工程收取回扣罪遭起訴的部分，南投地院則認為，因林姓證人等人證詞與卷內事證不符，且無通訊監察譯文、帳冊等其他補強證據可佐證，無法充分認定黃丹怡經辦公用工程收取回扣，獲判無罪。可上訴。

對此，黃丹怡表示，遲來的正義，感謝司法還給她清白，未來能好好努力生活。南投地檢署則表示，目前尚未收到該案件判決書，待檢察官收到判決書，釐清判決理由後，再研議是否上訴。

南投縣前竹山鎮長黃丹怡。圖／本報資料照，黃丹怡提供
南投縣前竹山鎮長黃丹怡。圖／本報資料照，黃丹怡提供

回扣 黃丹怡 南投

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