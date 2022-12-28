以結婚為前提交往月餘匯28萬給女友 男子人財兩失還染上性病

蘇姓男子今年2月9日與陳姓女子開始交往，期間陳女陸續向蘇男拿錢，一個多月後兩人鬧翻，蘇男還染上性病，怒向陳女提告詐欺、傷害，但新北地檢署以蘇男知悉陳女經濟狀況才借錢給她，不構成詐欺、屬於民事糾紛，以及蘇男無法證明陳女故意傳予以不起訴處分。不起訴處分。

蘇男提告陳女提告詐欺與傷害，稱陳女和他以結婚為前提交往，「至少需準備40萬聘金」，讓他信以為真，在2月至3月間陸續匯款28萬元給陳女，未料陳女拿錢之後就立即將錢轉給別人，事後又向他索要金錢，他才知陳女根本無意與他結婚，又兩人在交往期間發生5次性關係，事後他就染上淋病，認為陳女明知她身患淋病，還隱瞞事實並與他發生性關係。