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以結婚為前提交往月餘匯28萬給女友 男子人財兩失還染上性病
蘇姓男子今年2月9日與陳姓女子開始交往，期間陳女陸續向蘇男拿錢，一個多月後兩人鬧翻，蘇男還染上性病，怒向陳女提告詐欺、傷害，但新北地檢署以蘇男知悉陳女經濟狀況才借錢給她，不構成詐欺、屬於民事糾紛，以及蘇男無法證明陳女故意傳予以不起訴處分。不起訴處分。
蘇男提告陳女提告詐欺與傷害，稱陳女和他以結婚為前提交往，「至少需準備40萬聘金」，讓他信以為真，在2月至3月間陸續匯款28萬元給陳女，未料陳女拿錢之後就立即將錢轉給別人，事後又向他索要金錢，他才知陳女根本無意與他結婚，又兩人在交往期間發生5次性關係，事後他就染上淋病，認為陳女明知她身患淋病，還隱瞞事實並與他發生性關係。
陳女向檢察官喊冤，稱她不知她有罹患淋病，且是因為之前有債務，才會向蘇男借錢。檢方調查後，發現陳女在與蘇男的對話中稱「我是癢，我才不是（即帶原者），我是別的男傳給我」，且並非是以結婚須準備聘禮為由向蘇男借錢，而是以積欠房租、幫姊姊還錢等理由借款，認為蘇男無法證明陳女有意傳染淋病給他，另蘇男知悉陳女經濟狀況才借錢給她，不能因陳女無法還錢便認為她犯詐欺等理由，予以不起訴處分。
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