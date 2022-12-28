台版柬埔寨幹部稱已解除委任律師 仍與共犯12人羈押禁見

「台版柬埔寨」求職詐騙囚禁案，拘禁61人釀3死棄屍荒野，士林地檢署依私行拘禁致死等7項罪名起訴29人，詐團幹部陳樺韋今移審，他稱早已解除公司替他請的律師，和公司站在對立面，不會逃亡。法官訊問後裁定收押禁見。今天共計移審27人，稍早經訊問的13人傅榆藺、陳華韋等被告，全數收押禁見。

陳樺韋昨生日被起訴，具體求處無期徒刑，今上手銬、腳鐐移審法院，僅坦承加重詐欺、洗錢、招募他人加入詐團罪，其餘5年以上重罪均否認。他強調「真的沒有殺人」「公司替他請的律師，已解除委任」現在自己委任辯護人，他和公司站在對立面，根本不會逃亡，家中還有２個幼兒，希望能離開看守所，限制住居上電子腳鐐。

他稱在紙飛機群組暱稱「龍闕」因為愛喝奶茶大家都叫他「奶茶、茶董」今年9月初加入詐團，工作是「帶辦」銀行帳戶，成功開通一個網銀可以賺5千元；聽老闆「藍道」指揮幫忙找面試控員、發薪水，召募鄭育賢、曾忠義後，由曾介紹控員，他跟這些人僅見一次面。

陳樺韋坦承，他在蝦皮訂購鎮暴槍、手銬、電擊棒、甩棍，是因為詐團幹部要求他購買物資，控員自行決定是否使用器具，也可以用口頭方式「強控」，強控就是用強制力，不能讓人頭離開，「軟控」被害人可以自由自在、看電視、洗澡。

陳坦承，有拿50顆FM2給鄭育賢，但3人死亡他事後才知道，涂男打群組電話給他說有人跳樓，他請涂男直接問藍道，藍道叫他們注意有沒有人報案，後續發放棄屍的報酬。