烏來區代表會主席選前不滿樁腳配票 對空鳴槍洩憤10萬交保

甫當選烏來區代表會主席的烏來區民代表王國權，涉嫌於九合一選舉前，因對於樁腳分配選票情形不滿，竟跑到選民住家大門對空鳴槍洩憤。台北地檢署昨依涉犯刑法恐嚇、妨害他人投票及違反槍砲條例等罪嫌，約談王國權及共犯謝國祥，訊後王男10萬元交保，謝男則聲押獲准，今日檢方再對王男提起當選無效之訴。

現年57歲的王國權，曾任新北市警友會烏來站站長、山地義警烏來分隊分隊長。據了解，因烏來原住民選舉總人數不多，約300多票即可當選區民代表，因此票數競爭更加激烈。

檢警獲報，王國權涉嫌在今年10月29日，因與樁腳討論配票事宜時，對配票結果不滿，竟持不明槍械跑到某選民家大門對空鳴槍，涉嫌恐嚇及以強暴脅迫妨害他人自由行使投票權。