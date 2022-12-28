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烏來區代表會主席選前不滿樁腳配票 對空鳴槍洩憤10萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

甫當選烏來區代表會主席的烏來區民代表王國權，涉嫌於九合一選舉前，因對於樁腳分配選票情形不滿，竟跑到選民住家大門對空鳴槍洩憤。台北地檢署昨依涉犯刑法恐嚇、妨害他人投票及違反槍砲條例等罪嫌，約談王國權及共犯謝國祥，訊後王男10萬元交保，謝男則聲押獲准，今日檢方再對王男提起當選無效之訴。

現年57歲的王國權，曾任新北市警友會烏來站站長、山地義警烏來分隊分隊長。據了解，因烏來原住民選舉總人數不多，約300多票即可當選區民代表，因此票數競爭更加激烈。

檢警獲報，王國權涉嫌在今年10月29日，因與樁腳討論配票事宜時，對配票結果不滿，竟持不明槍械跑到某選民家大門對空鳴槍，涉嫌恐嚇及以強暴脅迫妨害他人自由行使投票權。

北檢昨指揮調查局新北市調查處、新北市新店分局、移民署新北市專勤隊，兵分七路搜索。複訊後王男以10萬元交保，涉嫌替王男滅證的謝男則羈押禁見，檢方將深入追查犯案槍枝。

新北市烏來區代表會主席王國權，涉嫌在九合一選舉前因不滿樁腳配票，竟跑到選民住家大門對空鳴槍遭被北檢約談。圖／翻攝選舉公報
新北市烏來區代表會主席王國權，涉嫌在九合一選舉前因不滿樁腳配票，竟跑到選民住家大門對空鳴槍遭被北檢約談。圖／翻攝選舉公報

烏來 九合一選舉

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