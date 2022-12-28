仿國家隊「台灣優紙」口罩 地下廠商大賺520萬判1年8月

漢賓公司負責人黃漢忠趁疫情肆虐期間，仿冒國家隊「台灣優紙」公司生產的口罩企圖牟利，有民眾在藥局買到假貨，調查局循線查扣45萬片假口罩；法院審理時，黃均坦承，經計算他賣假口罩不法所得達520萬元，法院批他利用疫情蔓延損人利益，依詐欺、偽文共5罪判他1年8月，可上訴。

檢調查，黃是史米特公司（原名漢賓公司）負責人，黃見當時新冠疫情肆虐，市面上口罩供不應求、利潤頗豐，就向合法醫療用口罩製造商台灣優紙公司陸續買些口罩博取信任後，並藉此取得對方製造醫療器材許可證、製造業藥商許可執照及醫用口罩試驗報告的影本。

黃繼續和台灣優紙公司佯稱洽談代工口罩，了解製成、上下游關係及產業環境，就計畫自籌生產線，且黃在未取得對方同意、衛福部許可下，就對外假稱漢賓公司是台灣優紙的協力廠商，2019年、2020年間陸續生產仿冒台灣優紙的口罩。

檢調也查出，黃陸續向多間藥局、貿易公司佯稱有供應台灣優紙製的口罩，並以每片4.2元至5元價格賣出，前後賺進多達520萬2986元；直到有民眾反應在藥局買到仿冒口罩，調查局報請台中地檢指揮發動搜索破獲。

台中地院審理時，黃男坦承不諱，並有相關廠商證詞、查扣仿冒口罩及相關對話、匯款金流可佐。法院審酌，黃漢忠不思正途經商，竟趁新冠肺炎蔓延時所為，不僅損害被害人利益，更造成主管機關對醫療器材管理正確性。