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士林分署拍賣馬祖碼頭「大陸抽砂船」 虛擬實境先看再買
法務部行政執行署貫徹科技化政策，在法拍業務上提升行政效能，2021年啟動「法拍千里眼計畫」後，花蓮分署更進一步推出「無人機空拍不動產」措施，士林分署則嘗試將VR(虛擬實境)技術運用在法拍標的觀覽體驗上。
法務部長蔡清祥說，運用現代的科技技術辦理執行業務，可大大吸引民眾的注意，更能提升拍賣的效能。
行政執行署說，自2021年1月起全面實施「法拍千里眼」計畫，針對空地或無人居住的空屋，民眾可於拍賣網站點選「360度環景圖」觀看，花蓮分署據此率先提出「運用遙控無人機空拍不動產」措施，利用無人機從空中及立體視角拍攝法拍物。
此外，士林分署最近受連江地檢署囑託拍賣大陸籍抽砂船，鑑於船舶遠在馬祖以及船舶內部儀器複雜，決定運用360度全景相機拍攝船舶，製作成「虛擬實境」影片，民眾不必遠赴馬祖登船即可透過VR實境體驗。
士林分署另進一步將VR設備推廣到其他不動產、動產的內部之觀覽，預期可有效增加民眾應買的意願。
行政執行署說，面臨後疫情時代，科技創新已逐漸取代傳統模式，未來各分署法拍業務將在「法拍千里眼計畫」基礎上，透過「空拍機」、「VR設備」的輔助將拍賣與科技作全面化結合，提升為民服務的品質。
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