男持紗剪刺死女鄰居 法官認與「無差別殺人」有別逃死

台南王姓男子日前向鄰居王姓女子借款遭拒，王女也向他索討欠款而心生怨懟，今年4月11日下午近5時許攜帶預藏紗剪，前往七股區住處等候，見她出現後朝其後頸部等捅刺，經送醫後不治，法官認他係一時未能克制自己衝動而頓起殺機，但與無差別殺人情節有別，處無期徒刑。

台南地院指出，經法醫研究所鑑定，發現死者身上的銳器傷傷口的形態和雙尖刃的剪刀以刺、剪造成的傷害不違背。而造成死亡主要傷害為左頸部的銳器割刺傷，深及頸總動脈併造成動脈血管破裂導致大出血。

台南地院表示，王女死因為遭人持裁縫小剪刀刺殺，形成多發性割刺傷，頸總動脈破裂大出血，導致低容積性休克死亡，可見王男行為時刺擊持續且猛烈，且其戳刺、割劃包含王女的頸部等身體要害位置，主觀上確有殺人犯意。以現有的證據資料，認為王男犯案的動機應係案發前因借款對死者不滿，案發時欲再與死者攀談搭話又遭拒，心感憤懣而突起殺機。

台南地院認為，王男經送醫院鑑定，否認案件發生當下有受到酒精的影響，也未陳述有精神病性症狀影響。綜合評估認其可能因衝動控制不佳，缺乏覺察自身行為對他人影響後果的嚴重性，且容易受此影響，而有極端行為表現。案發後知道自己犯下錯誤，推論並未達不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為能力，也無顯著降低。

台南地院說，以王男犯本案的動機、手持小型紗剪猛力刺擊王女、王女頸部的致命傷勢，可見王男行凶時用力極猛，殺意甚堅，其行為嚴重危害社會治安及善良秩序，且未付出任何努力以尋求死者家屬的寬宥，也未曾表示歉意，僅量處王男有期徒刑，尚不足以儆懲。

台南地院指出，王男係一時未能克制自己衝動而頓起殺機，可見其衝動控制欠佳，惟與具有嚴重偏差觀念者，因仇視社會、自我偏激，進而對不特定對象「無差別殺人」犯罪的情形不同，尚難認王男所為屬所謂「情節最重大之罪」。