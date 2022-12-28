台版柬埔寨S姐法庭痛哭「死者死太快來不及救」 移審羈押禁見

台版柬埔寨案求職詐騙拘禁案，詐團幹部「S姐」傅榆藺涉犯私行拘禁致死等重罪，遭士林地檢署起訴，具體求處無期徒刑。今她在移審庭上痛哭流涕，否認是詐團高層，死者「死太快來不及救」，她以後不會再搞詐騙，會回到母親開的便當店正當工作，法官經合議庭評議後諭知羈押禁見，還押看守所。

傅榆藺今下午在法庭上痛哭落淚，不斷拿衛生紙擦拭眼淚。她稱，詐團成員想買毒品，她才到臉書上的憂鬱症社團詢問90顆FM2價格。她沒有拿被害人的手機、帳戶，群組上每小時都有人回到人頭被害人照片，看起來乖乖的，呂政儀有在群組po被打的被害人清單，她只有已讀，反而是「藍道」回訊「這些人是欠打的偶像團體」

法官問傅女與其他人上下屬關係？傅女稱，大家都是同事，「藍道」會直接向其他人下命令，她不是詐團高層。黃男死後其他人退出群組，她才接到電話得知出事了，後續2名死者，黃女「死太快來不及救」林男則是有想帶林男就醫。

檢察官稱，傅女曾被通緝，此次涉犯五年以上重罪，被害人眾多、財損金額龐大，有羈押之必要。傅女說，以前通緝是因在網路上打嘴炮，挨告妨害名譽罪，現在詐團都被抓了，她母親有在開便當店，可以正當工作，做正常人，不會再搞詐騙。

傅女辯護人稱，無直接證據證明被告犯私行拘禁致死罪，不能否認犯罪聲押，被告所涉非重罪，無證據有勾串滅證之虞，請求法院以替代羈押的方式，確保如期到庭。