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獨／北市藍議員樁腳涉賄 約談二十多名里長、黨部幹部

聯合報／ 記者蕭雅娟潘才鉉楊正海／台北即時報導

士林地檢署偵辦賄選案，國民黨籍士林、北投區議員林杏兒的曾姓樁腳，疑似向一名里長以一萬元現金買票，檢方近日約談20多名士林北投區里長、國民黨市黨部第一區幹部等人，曾姓男子以5萬元交保。林杏兒今表示，由於未遭到約談，所以也不清楚狀況。

檢調在九合一大選後，陸續約談20多名士林北投區里長作證，全案除了曾男5萬元交保，尚未有人遭羈押；據悉，曾男並非競選服務處成員。

由於檢調尚未約談林杏兒到案，依照公職人員選舉罷免法，得在30日內向法院提起當選無效之訴，全案預計本周將有結果；對此，林杏兒表示，由於未遭到約談，所以也不清楚狀況。

知情人士表示，除了里長被約談，國民黨市黨部第一區幹部都被約談，有人一直到隔天才出來，也有人手機被沒收。

遭約談的黨籍里長表示，由於偵查不公開因此不願透露，不過澄清都已向檢調說明清楚，更說「如果有事我還會在這裡嗎？」另外，也有遭約談的黨籍里長表示，完全沒與林杏兒接觸，不知道自己為什麼遭約談。

國民黨籍士林、北投區議員林杏兒。聯合報系資料照
國民黨籍士林、北投區議員林杏兒。聯合報系資料照

林杏兒 國民黨 樁腳 賄選 當選無效

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