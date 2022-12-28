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林智堅「政治謊言」陷調查官不義　余正煌決定提告加重誹謗

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新竹市前市長林智堅論文抄襲案吹皺2022年民進黨縣市長選舉布局一池春水，調查官余正煌自訴林智堅違反著作權法，法院審理中；余認為，林陷抄襲風波中的個人辯護，傷害他的名譽，決定加告林智堅刑事誹謗罪。

台北地院審理余正煌自訴林智堅侵權案，已排定庭期訂2023年1月11日下午2點半開庭，余正煌的律師團律師張祐齊、吳俊達、曾威凱，屆時預計向台北地檢署遞狀控告林智堅加重誹謗罪，請檢察官起訴林智堅。

余正煌還要針對約30名於網路上發表不實言論、推文的網友提告誹謗，律師團正蒐證整卷中，林智堅以政治謊言掩蓋學術舞弊被揭穿，即起將面對2起官司。

台灣大學學術倫理審定會今年8月9日認定林智堅台大國發所有關「新竹市長選舉三腳督」的論文抄襲余正煌的作品，其時，林智堅上火線稱指導教授、國安局長陳明通拿自己的初稿給余，林還形容自己「好心給雷親」，希望余正煌做人要厚道。

林智堅還曾經說，陳明通有要求余正煌向他表示感謝之意，再批評余正煌做人不該是這樣，「是非可以這樣顛倒嗎？」、「這社會可以這樣嗎？」等。

余正煌認為，國發所的論文是自己完成的，林智堅為偽裝有政治信用拖他下水，不止一次聲稱給過他論文「初稿」，無端謾罵，造成他名譽受損，有必要透過司法調查掙回清白，在與律師團研究後，決定加告林智堅加重誹謗。

調查官余正煌決定控告前新竹市長林智堅（左）加重誹謗罪。聯合報系資料照。
調查官余正煌決定控告前新竹市長林智堅（左）加重誹謗罪。聯合報系資料照。

林智堅 余正煌 論文抄襲

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