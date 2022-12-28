林智堅「政治謊言」陷調查官不義 余正煌決定提告加重誹謗
新竹市前市長林智堅論文抄襲案吹皺2022年民進黨縣市長選舉布局一池春水，調查官余正煌自訴林智堅違反著作權法，法院審理中；余認為，林陷抄襲風波中的個人辯護，傷害他的名譽，決定加告林智堅刑事誹謗罪。
台北地院審理余正煌自訴林智堅侵權案，已排定庭期訂2023年1月11日下午2點半開庭，余正煌的律師團律師張祐齊、吳俊達、曾威凱，屆時預計向台北地檢署遞狀控告林智堅加重誹謗罪，請檢察官起訴林智堅。
余正煌還要針對約30名於網路上發表不實言論、推文的網友提告誹謗，律師團正蒐證整卷中，林智堅以政治謊言掩蓋學術舞弊被揭穿，即起將面對2起官司。
台灣大學學術倫理審定會今年8月9日認定林智堅台大國發所有關「新竹市長選舉三腳督」的論文抄襲余正煌的作品，其時，林智堅上火線稱指導教授、國安局長陳明通拿自己的初稿給余，林還形容自己「好心給雷親」，希望余正煌做人要厚道。
林智堅還曾經說，陳明通有要求余正煌向他表示感謝之意，再批評余正煌做人不該是這樣，「是非可以這樣顛倒嗎？」、「這社會可以這樣嗎？」等。
余正煌認為，國發所的論文是自己完成的，林智堅為偽裝有政治信用拖他下水，不止一次聲稱給過他論文「初稿」，無端謾罵，造成他名譽受損，有必要透過司法調查掙回清白，在與律師團研究後，決定加告林智堅加重誹謗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言